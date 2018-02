MARIJAN KUSTIĆ EKSKLUZIVNO ZA NET.HR O RASKOLU U HNS-u: ‘Krenule su promjene unutar Saveza koji sad više nije isti’

Porazgovarali smo s direktorom natjecanja i infrastrukture HNS- a, saborskim zastupnikom HDZ-a Marijanom Kustićem oko sukoba između Šukera i Heraka i o ostalim aktualnostima

Obračun u HNS-u između predsjednika Davora Šukera i Ivana Heraka, jednog od trojice ključnih operativaca (uz Damira Vrbanovića i Marijana Kustića) u novom usvojenom “Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji” radnih mjesta Ureda HNS-a koji definira novo ustrojstvo, sportska je tema dana u Hrvatskoj.

Šukera je očito spomenuti pravilnik, koji se počeo pisati dan nakon što je dobio novi četverogodišnji mandat, a koji je Izvršni odbor usvojio 29. siječnja, toliko razljutio da je na sastanku u Hiltonu došlo do žestokog verbalnog obračuna jer puno toga nije mogao progutati.





Šuker Vrbanoviću zamjerio što je dogovorio prijateljsku utakmicu sa Senegalom

Između ostalog, Šuker je Vrbanoviću zamjerio što je dogovorio prijateljsku utakmicu sa Senegalom 8. lipnja, dok je on dogovarao susret s Obalom Bjelokosti. S Herakom je, pak, ušao u veliki sukob jer ne može prihvatiti da više nije isključivo njegova ingerencija potpisivanje sponzorskih ugovora.

“Brend”, koji već godina navijačima i većem dijelu hrvatske javnosti nije “frend” i koji je upravo Mamićev proizvod na mjestu predsjednika HNS-a, više nema tolike ovlasti. Iz dana u dan njegova moć u HNS-u slabi. A proporcionalno time njegovo nezadovoljstvo raste. I njemu je samom jasno da je, de facto, razvlašten. Da mu se bliži kraj…

Kontaktirali smo direktora natjecanja i infrastrukture Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kustića koji nam je potvrdio kako je došlo do verbalnog sukoba između Šukera i Heraka, koji je sad glavni menadžer HNS-a za strateško pitanje razvoja, EU fondove i upravljanje promocijom, ali i dodao kako nije bilo nikakvih uvreda niti fizičkog kontakta kao što su prenijeli pojedini mediji…

‘Nikakvog fizičkog obračuna između Šukera i Heraka nije bilo’

“Bio sam prisutan na tom sastanku. Nikakvog fizičkog obračuna između Šukera i Heraka nije bilo. Imali smo kolegij, razgovarali smo općenito o situaciji i kad se došlo na temu marketinga i načina funkcioniranja, došlo je do razmimoilaženja u njihovim mišljenjima, stavovima. Jedan je mislio kako bi trebalo raditi na jedan način, drugi na drugi… Na kraju se sve usuglasilo. Ali lupanja šakom u stol, fizičkog obračuna ili nešto slično, vrijeđanja na osobnoj razini nije bilo”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Marijan Kustić i naglasio kako je u Savezu došlo vrijeme za promjene, za veću demokratičnost unutar HNS-a, za ono što veći dio hrvatske javnosti priželjkuje već dulje vrijeme…

“Definitivno idu promjene. Pokrenuli smo prvi korak reorganizacije. Znači, promjene su već krenule. Ovo je samo naš prvi korak. Radit ćemo na drugačiji način nego do sad. Ali, želim naglasiti da mi nismo struja koja je suprotna Davoru. Sve što smo u tom prvom dijelu reorganizacije napravili, usuglašeno je s predsjednikom. Svi zajedno radimo u interesu hrvatskog nogometa”, rekao nam je Marijan Kustić, koji je zajedno s Herakom, glavnim instruktorom Ćukom neki dan na HNTV-u poručio kako HNS više nije isti. Kustić je za promjene bio i za vrijeme Šukerove kandidature za mjesto predsjednika HNS-a u prosincu prošle godine.

Šukeru je upravo najteže udariti na Kustića, saborskog zastupnika HDZ-a jer iza njega stoji Damir Mišković, čovjek o kojem je puno ovisilo za vrijeme izbora u HNS-u, ali koji je na kraju ostao vjeran postojećoj garnituri ljudi.

No, iako nije glasao za promjene u obliku Darija Šimića, Šukerovog jedinog protukandidata u kampanji za mjesto predsjednika Saveza, jedan od važnijih ljudi u Savezu Mišković je za demokratizaciju HNS-a, smanjivanje apsolutističkih ovlasti predsjednika i jedan transparentniji i kvalitetniji rad unutar istog.

Plenković još prije jasno naglasio što misli o situaciji unutar Saveza

Uz to, Kustiću u prilog ide i to što je saborski zastupnik HDZ-a čiji je predsjednik, premijer države Andrej Plenković, još za vrijeme kampanje dao do znanja kako smatra da se sport u Hrvatskoj treba depolitizirati u cjelosti i kako se problemi koji postoje u hrvatskom nogometu moraju početi rješavati.

Također, Plenković je jasno naglasio kako se HNS “poprilično začahurio svojim statutom mogućnost kandidiranja, kako bi bilo dobro da u ovom procesu bude više kandidata da iznesu prijedloge i da se formalno mogu kadidirati, te da na taj način i HNS napravi promjene. Ne smije se Šuker zamjeriti Kustiću, jer bi u protivnom još više bio na piku HDZ-a koji mu je, kako se čini, okrenuo leđa upravo zbog svega navedenog…

“Jasno smo još prije rekli da želimo promjene u HNS-u. Sad i radimo na tome. Meni je drago da se to vidi u javnosti, da to nije kozmetički nego da se zaozbiljno nešto radi. Kažem, svaka ta stvar koju smo napravili, napravili smo u dogovoru s predsjednikom. Davor nije izgubio ovlasti u Savezu. Mi njemu sve pripremimo, napravimo, a konačnu odluku o svemu donosi Izvršni odbor. U ovoj reorganizaciji do koje je došlo imamo drugačiji način funkcioniranja u piramidi vlasti. Svatko odgovara za svoj sektor. Na koncu, kažem ponovno, sve stvari koje mi dogovorimo moraju ići na IO koji onda donosi konačnu odluku”.

‘Svi smo jasno rekli da želimo napraviti promjene’

Kustić je dodao i sljedeće:

“Nama je boljitak hrvatskog nogometa najbitniji. Svi smo jasno rekli da želimo napraviti promjene. U tom smo smjeru i krenuli. Ono što mene najviše interesira je poboljšanje kvalitete natjecanja, stadiona, infrastrukture terena i mogu slobodno kazati kako smo danas raspisali natječaj za uređenje i izgradnju novih travnjaka na prvoligaškim igralištima, znači na šest stadiona u Vinkovcima, Puli, Zaprešiću, Koprivnici te Zagrebu (Kranjčevićeva i Maksimir).. Upravo je danas krenuo natječaj koji traje mjesec dana. S izgradnjom bismo krenuli u svibnju, kako bi radovi bili gotovi do srpnja, odnosno kako bi travnjaci bili spremni za novu natjecateljsku sezonu. Dio radova bit će obavljen u koordinaciji s komunalnim tvrtkama u gradovima gdje se izvode radovi. HNS vodi brigu o infrastrukturi, zahvata će biti još, a kao što sam i najavio bit ćemo potpuno transparentni”.

Navijači žarko žele da Šuker ode, a on je još uvijek predsjednik HNS-a. Zbog toga dobar dio javnosti ne vjeruje u nikakve promjene unutar Saveza.

“Svatko ima neke simpatije, netko nekog ne voli, nekog voli, ali želim kazati jednu stvar otvoreno. Kad sam se uhvatio ovog posla, rekao sam da me zanimaju samo promjene. Da ću gurati ono što smatram da je dobro. I to smo usuglasili. Rekao sam da se mogu promjene dogoditi s Davorom Šukerom. I to se sad pokazuje. Da je on opstruirao taj dio, da je on pokazao da je protiv toga, onda bi mogli drugačije razgovarati. Na kraju krajeva, ja se onda niti ne bi prihvatio posla u HNS-u. Mene je isključivo interesirala promjena unutar Saveza. I sve to što smo napravili Šuker je to podržao. S te strane smatram da je i on okrenuo ploču i smatram da svi skupa možemo napraviti nešto dobro za hrvatski nogomet. S ovom reorganizacijom, s nekim potezima koje smo napravili i koje ćemo napraviti u skoroj budućnosti, možemo kazati bez fige u džepu kako idemo u dobrom smjeru”, zaključio je Marijan Kustić.