MARIA (27) GOVORI TRI JEZIKA, SLUŠA CAJKE I VODI NOGOMETNI KLUB: ‘Ne ulazim u svlačionicu!’ Muškarci? ‘Nije samo izgled…’

Razgovarali smo s jednom od ključnih osoba u NK Rudeš, direktoricom Marijom Horvat

Kad smo se išli naći s njom u klub kako bismo napravili intervju, zanimalo nas je na kakvu ćemo osobu naletjeti. Mlada i – uspješna! Atributi koje bi svatko valjda htio imati. Maria Horvat (27) nova je direktorica NK Rudeš i jedna od ključnih osoba nekadašnjeg hit prvoligaša. Na tu je funkciju, naime, sjela početkom ove godine.

Njoj je sport doručak, ručak i večera

Žena u nogometu, u muškom svijetu. Neki će kazati kako ženama nije mjesto u jednoj takvoj muškoj stvari kao što je nogomet, ali u 21. stoljeću očito više nema mjesta takvim stereotipima, jer je žena u nogometu na pozicijama sve više. Pogotovo u priči o mladoj ženi koju sport zanima. Odmah kad smo sjeli za stol osjetili smo koliko je normalna, ali opet tako profesionalna. Aktivno govori tri jezika – engleski, njemački i španjolski i to joj jako puno pomaže u poslu.

Bila je velika želja na toj funkciji izvršnog dopredsjednika kluba Ivice Zorice, njegov izbor, prijedlog, s kojim se ponosi. U klubu su nam kazali kako su nedavno rješavali poslove s FIFA-om i kako problema zbog Marije nije bilo, onih koji su tijekom takvih poslova ponekad u prošlosti možda znali biti prisutni. Svaki posao u klubu s njom ide lako…

‘Marija je naš veliki adut’

“Marija je strahovito veliki adut Rudeša. S njom sve probleme rješavaš lako”, poručili su nam u NK Rudešu prilikom našeg dolaska…

Razgovor s Marijom počeli smo o situaciji u klubu koja se proteklih dana poteže po hrvatskim medijima, a za koju u klubu kažu da je bila pogrešno interpretirana. Naime, NK Rudeš nije u blokadi, kažu, nego se radi o određenoj mjeri FIFA-e prema klubu. O čemu je riječ? Naime, 2018. godine tadašnja uprava je dovela nekoliko igrača iz Brazila. Od njih nekoliko trojicu su u klubu i registrirali. U ovom slučaju, riječ je o Brazilcu Carlosu rođenom 2000. godine koji je 2018. došao iz Recifea i koji je tada imao nepunih 18 godina. U Rudešu su smatrali kako Recife neće tražiti naknadu za razvoj, dokument na portugalskom nije preveden kod sudskog tumača.

Kada je Recife tražio tu naknadu i nakon što nisu dobili odgovor od Rudeša, slučaj je završio na FIFA-i koja je Rudešu naložila da moraju ukupno platiti 92.000 eura. Kako to nisu napravili, FIFA je povukla svoje mjere.

‘Potpuno normalno funkcioniramo’

“Mi kao klub u ovom trenutku potpuno normalno funkcioniramo. Nismo u nikakvoj blokadi, osim što ne možemo nikog dovesti u bilo koju našu selekciju, igrača koji bi imao ugovor na registraciju u NK Rudešu izvana, koji bi nam bio pojačanje. Znači, ne možemo dovesti niti jednog igrača izvana koji nije u sustavu NK Rudeš. Ako je neki igrač na posudbi, može ostati kod nas. Ta mjera stoji na snazi tri prijelazna roka, a počinjemo s ovim zimskim. Kad se kazna ne bi platila, FIFA bi pojačala kaznu. Naravno da će ovo sad utjecati na neke naše ambicije, ali vjerujem da ćemo iz ove situacije izaći još jači”, kazala nam je u uvodu razgovora Maria Horvat i nastavlja:

“Znači, tu se radi samo o jednoj mjeri. To nema veze s računom da bi klub bio blokiran, nego se radi o mjeri koju je FIFA dužna i obvezna izreći klubovima koji imaju obvezu prema nekom drugom klubu i te mjere mogu biti u različitim vrstama. Mi smo dobili konkretnu mjeru da ne možemo raditi ulazne transfere od seniora, pa sve do najmlađih uzrasta. Kad se takva mjera izriče, ona ide na cijeli klub. Ne postoji nikakva specifikacija po kategorijama. Ja taj problem s FIFA-om simbolično zovem ‘kostur iz ormara’.

Taj problem s FIFA-om je konkretno od 25 rujna 2019. kada smo službeno dobili odluku. Tada sam u klubu bila glasnogovornica, nisam bila na direktorskoj funkciji. No, nakon što nas je to dočekalo u klubu, bacili smo se na posao i počeli ozbiljno pristupati tom problemu. Da je prijašnja uprava bolje reagirala, možda bismo to i mogli izbjeći, a možda i ne. Platit ćemo našu obvezu Recifeu. Nadam se da se to dogodilo sad i više nikad”, jasno nam daje do znanja Maria, koja je u sezoni 2018./2019. počela raditi u klubu, prvo u Odnosima s javnošću, a onda i nakon dvije godine, službeno od 2. siječnja, obnaša funkciju direktorice NK Rudeš…

‘Bilo je potrebno u klubu napraviti neke stvari kako bi krenulo nabolje’

“Bilo je potrebno u klubu napraviti neke stvari kako bi krenulo nabolje i ja se zahvaljujem i dopredsjedniku Zorici i predsjedniku Ivanu Kneževiću, što su mi dali povjerenje i mandat. Znam da sam još mlada za tu funkciju, posebno zato što se radi o nogometnom klubu. No, dobro se s tim nosim. Nije bilo lako od početka, bilo je puno stvari koje smo morali kao nova Uprava preuzeti. To ponekad nisu samo dobre stvari. Tu ima i nekih problema koji se moraju rješavati, ali ja sam ozbiljno njima i pristupila. Prije sam radila kao sportska novinarka i doktorirala valjda u sportu”, otkriva nam i naglašava kako svu komunikaciju s agentima nogometaša obavlja Ivan Knežević. On je, na jedan način, direktor seniorske momčadi i odlučuje o dovođenju igrača, kao i o svemu što se tiče seniora…

“Kao žena nemam tu moć odlučivanja hoću li uzeti, dovesti nekog igrača ili ne. Nije na meni da odlučujem o tome. Od početka sam prihvatila raditi više toga, pa još uvijek radim u sektoru Odnosa s javnošću. Moje je radno vrijeme od 8 do 16, ali često jako puno stvari obavljam kod kuće, s telefona, i radim puno dulje izvan radnog vremena. Imam puno aktivnosti koje obavljam, mnogo je tu posla na dnevnoj razini, ali prihvaćam sve spremna i željna novih poslovnih izazova”.

‘Nastojim uz sve obveze pronaći vremena za sebe, da mi privatni život ne trpi’

Ugodni razgovor nas je odveo na neke lakše teme poput slobodnog vremena, privatnog života… Ima li jedna tako zaposlena mlada osoba, željna poslovnog dokazivanja, uopće privatni život?

“Vikendi odskaču, takav je posao da imamo vikendom službene utakmice ili prijateljske, po potrebi. Tako da u biti nemamo fiksno radno vrijeme, uvijek tu nešto može iskočiti, iako službeno kao imamo. Kad odem iz kluba poslijepodne, imam vremena za sebe, ali moram biti dostupna na telefonu i putem maila. Nikad ne znate kad vam nešto bitno može stići za rješavanje. Nastojim uz sve obveze pronaći vremena za sebe, da mi privatni život ne trpi. Nije nekad uz dlaku, ali nekako uspijevam”, rekla nam je i nastavila:

“Zna se dogoditi da, kad sam negdje u gradu, dođe neki poziv, ali uvijek riješim posao, a onda se vratim zabavi. Do sada sam bila na svakoj domaćoj utakmici Rudeša, jer ja sam, uz organizaciju press konferencija, morala biti prisutna zbog još nekih obveza jer sam čak radila i razglas. Što se tiče gostovanja, prije kad smo igrali prvu ligu dosta sam pratila klub i na gostovanjima, ali uglavnom u Zagrebu. Ova u Splitu, Osijeku ili sad u drugoj ligi Dugopolje, na njih još ne idem, ali ništa nije isključeno.

Upitali smo je zašto je u lipnju 2018. došlo do iznenadnog raskida suradnje s Deportivo Alavésom? Rudeš nije nikad točno objasnio zašto je došlo do raskida desetogodišnjeg ugovora, nakon dvije uspješne sezone suradnje.

‘Da, bila je jako dobra suradnja s Alavesom, klub se dosta izdignuo u tom razdoblju’

“Da, bila je jako dobra suradnja, klub se dosta izdignuo u tom razdoblju. Na kraju krajeva, sigurno je tome pridonijelo da smo dvije sezone igrali prvu ligu. Kad sam došla u klub suradnja je već bila prekinuta, tako da ne znam tijek događaja. Jedino što mogu reći jest da sam vidjela dokument o raskidu suradnje, ali sad koji su razlozi, čimbenici, ne znam. Sigurno je bilo razloga za takvo što, jer ne prekida se dogovorena suradnja na deset godina samo tako, iznenada. Sve sam u tom razdoblju, odnosno veliki dio obveza i funkcija, uzela na sebe, počeli smo ispočetka i evo, sad sam tu gdje jesam. Igrači? Oni se uvijek mijenjaju, iz prijelaznog roka u prijelazni rok. Dosta je po tom pitanju prometno u klubu. Ima igrača koji su tu još od prošle sezone. Dobro surađujemo, imamo super odnos. Slušaju me, neki više, neki manje, ali na kraju možemo ipak reći da slušaju”, sa smiješkom nam govori Marija koju smo upitali i uđe li kad u svlačionicu među dečke i podigne glas?

“Iskreno, nikad ne ulazim u nju, imam svoj ured u kojem radim. Na kraju krajeva, tu je i trener koji je šef igračima. Ono što se događa u svlačionici, to ostaje na nivou trener – igrač. Ima nekih situacija gdje neke stvari dulje traju, pa ih zamolim, pogotovo kad treba odraditi neki intervju ili nešto u tom smislu, pa u tom slučaju idemo preko kapetana, obavimo razgovor pa se onda i oni više angažiraju. Ipak imaju dosta obveza pa im se ponekad baš i ne da. Ali uglavnom, kad je nešto hitno, onda pristupim prema njima ozbiljno, nema zafrkancije. Ali oni sve to odrade. Za sada nije bilo problema. No, mora se znati kad se radi, a kad se zeza”.

Slobodno vrijeme

Što Marija Horvat radi u slobodno vrijeme?

“Po novom ga baš nemam puno, kao što sam to već kazala, prije ga je bilo puno više. Odem do grada s prijateljicama, u neki šoping, na putovanje. Ako se ukaže neki slobodni vikend, ako, to je sad gotovo nikad, jednodnevni izleti itd. Kao i svi mladi. Posljednji sam put bila na putovanju u Beču. U Beč odlazim dosta često, to je moj drugi grad, uz Zagreb. Prije mi je više smetalo to što radim non-stop vikendom, ali sad kad sam u sportu to mi je gušt. Volim doći pogledati našu momčad”.

Kad je bila mlađa, trenirala je tenis, sve do svoje 18. godine…

“Oduvijek sam htjela biti novinarka, imala sam neke jasne ciljeve u životu, tako da u takvoj situaciji nekako nije bilo mjesta za tenis. No, i dandanas ga rekreativno igram”.

Uz glazbu se također opušta…

‘Slušam sve. Od narodnog do stranog’

“Doslovno slušam sve. Od narodnog do stranog. Ovisno gdje društvo ide van, to ja i slušam. U slobodno vrijeme, možda neku mirniju glazbu, ali kad su izlasci u pitanju onda i cajke (smijeh). Ali, mogu ja i na strano, nema problema. House, R&B, pop… Ako je dobro, zašto ne”.

Gdje ju se može sresti u Zagrebu, na koja mjesta izlazi?

“Najprije možda u gradu na nekim kavama. Pogotovo kad je lijepo vrijeme na Cvjetnom ili možda na Trgu. Volim sjesti na kavu, pogotovo kad je toplo vrijeme. Na takvim mjestima možda ćete me prije sresti nego u noćnom izlasku. U posljednje dvije godine i nije baš da nešto posebno izlazim. Sad da u neke klubove baš određeno izlazim, nemam takvih… Ali i nemam vremena. Vikend nam je gust. To je uvijek više neko kućno druženje s prijateljima, ili rođendani, ali noćni izlasci baš i ne. Kad sam krenula na fakultet jasno sam si zacrtala neke svoje ciljeve i imala sam dosta sreće što su mi se neke stvari u životu poklopile. Nekako sam od početka stavila karijeru na prvo mjesto. S obzirom na to da sam radila na tadašnjem OTV-u kao i na Televiziji Z1, letjela sam s fakulteta na snimanja i obrnuto, na neki način sam naviknuta tako funkcionirati”.

Kažu da iza uspješnog muškarca stoji uspješna žena. Vrijedi li to i u slučaju uspješne žene?

‘Za ženu je najbitnije da ima svoje ciljeve, da gura samu sebe i da je zadovoljna’

“Iskreno, mislim da je to više neki klišej. Čak bih se više složila da je to nekako više vezano za muškarce. Za ženu je najbitnije da sama ima svoje ciljeve, da gura samu sebe i da je zadovoljna. Ne bih se baš složila da iza žene stoji muškarac, mislim da žena više treba biti podrška muškarcu, posebno kad su sportaši u pitanju, nego obrnuto. Ali naravno, nema tu pravila. Vjerojatno ima i onih koji mogu potvrditi da iznimka potvrđuje pravilo. Mislim da je to individualno”.

Negdje smo pročitali u medijima da se muškarci, zapravo, boje uspješnih i zgodnih žena koje, k tome, imaju puno samopouzdanja, koje imaju stav. Kakav muškarac može privući Mariju Horvat?

“Nije izgled samo, to sigurno. Budući da se dugo krećem u sportu, naravno da je to neki sportski tip. No, to je samo neka karakteristika koja, kao i izgled, može samo privući. Bitan je karakter, humor, ali na kraju krajeva najbitnije je kako se s nekim slažeš. Jer, ako se neke stvari ne poklope, svaka od tih stavki pojedinačno ne znači mnogo. Mislim da je to dosta individualno. Dosta se stvari tu mora poklopiti, isto kao i u karijeri”, zaključila je.

Manenica i Raguž o Mariji

Za komentar o Mariji Horvat upitali smo mlade igrače NK Rudeš, seniorskog braniča Duju Manenicu i napadača Antonija Raguža. Manenica nam je kazao:

“Iskreno, nisam se baš nešto privatno posebno dobro upoznao s njom, ali ona je ok i sve drži pod kontrolom. Na nju se gleda posve ozbiljno, poslovno, nema zezancije. Nije stroga, odlična je”.

Raguž nam je, pak, istaknuo:

“Ma ona je super, ono baš super. Za sada se čini ok, zadovoljni smo s njezinim radom”.