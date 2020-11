MARCELO BROZOVIĆ OPET POZITIVAN NA KORONAVIRUS: U petak je bio negativan, u subotu stigle loše vijesti

Iako mu je posljednji test na COVID-19 bio negativan, današnji test Marcela Brozovića bio je pozitivan i on otpada za ligašku utakmicu protiv kod Sassuola u Serie A, baš kao što nije konkurirao za utakmicu s Realom u Ligi prvaka u srijedu.

Tijekom subote poslijepodne službeni Inter oglasio se priopćenjem:

“Inter potvrđuje da je test na koronavirus Marcela Brozovića danas bio blago pozitivan. Igrač neće biti na raspolaganju za današnju utakmicu”, stoji u priopćenju Talijana.

📣 | STATEMENT

FC Internazionale Milano can confirm that the COVID-19 test that Marcelo Brozovic underwent yesterday came back 'weak positive'. The player will therefore be unavailable for today's match against Sassuolo 👇 #SassuoloInterhttps://t.co/pInPBiPKDv

— Inter (@Inter_en) November 28, 2020