MARCA SE NAKLONILA MODRIĆU: ‘Ovo je bila Lukina nogometna lekcija. On je motor Reala, Zidane je spremio tablicu na hrvatskom’

Španjolski nogometni velikan Real Madrid otvorio je u subotu kasno navečer 2021. godinu pobjedom protiv Celte Vigo s 2:0 preuzevši vrh Primere. Pitanje pobjednika je razriješio dvojac Lucas Vazquez i Marco Asensio koji su upisali po pogodak i asistenciju.

REAL – CELTA 2:0: Čudesni Luka Modrić odigrao fantastičnu utakmicu i zapalio internet; ‘On je nevjerojatan, klasa za sebe, maestro’

Real privremeno preskočio gradskog suparnika Atletico

Real Madrid je ovom pobjedom preskočio gradskog suparnika Atletico na vrhu ljestvice, Real sada ima bod više, no Atletico ima čak tri utakmice manje. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije odigrao je još jednu dobru utakmicu za svoj klub u ovoj sezoni.

Najčitaniji španjolski dnevni sportski list Marca na svom web izdanju nakon dvoboja donosi tekst pod naslovom:

‘Jedini način je da se ujedine u igri Vasquez i Modrić’

“Zidane je u pravu, jedini način je da se ujedine u igri Vasquez i Modrić”.

U tekstu se navodi:

“Ova utakmica je bila nogometna lekcija od Luke Modrića i poruka da se Asensio vratio. Celta je imala puno lopti za nešto napraviti, ali nisu ništa na kraju napravili. Luka je uvijek Luka, u to nemojte sumnjati. Davno je iza sebe ostavio raspravu je li bio samo igrač za određene trenutke. On je motor Reala i Zidane je već spremio proračunsku tablicu s hrvatskim jezikom. Njegov ga tim traži jer znaju da se kroz njega događaju dobre stvari. Normalno da Zidane vapi za obnovom momčadi. To je priručnik kako jedan veznjak treba igrati. Odlično čita faze i dionice utakmice i omogućuje svojim suigračima da odahnu”.