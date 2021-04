‘Villarreal se drži se svoje pouzdanosti i dobrih rezultata ove sezone u Europi’

Pred nogometašima zagrebačkog Dinama večeras od 21.00 veliki je izazov. U uzvratnoj četvrtfinalnoj utakmici Europske lige na kultnom, ali praznom El Madrigalu protiv jakog Villarreala love zaostatak od jednog gola iz prvog dvoboja u Zagrebu od prije sedam dana. Madridska Marca danas piše kako Villarreal ima samo jedan jedini plan a on je – pobjeda! No, s naglaskom na Mislava Oršića i njegovoj “praksi” na lijevom krilu…

Žuta podmornica ove sezone plovi fantastično u EL

“Villarreal se drži se svoje pouzdanosti i dobrih rezultata ove sezone u Europi kako bi večeras postigao dobar rezultat protiv zagrebačkog Dinama. Žuti su pobijedili 0:1 u Zagrebu golom čudesnog Gerarda Morena, kako bi se moglo drugačije, s obzirom na izvanredan trenutak kroz koji prolazi taj napadač koji ima 19 golova u La Ligi i 5 u Europi. Dovoljno je da Villarreal ponovi bilo koji rezultat postignut ove sezone u kontinentalnom natjecanju, bilo koju takvu predstavu. Emeryjevi izabranici ne znaju poraz, imaju 10 pobjeda i neriješen rezultat, statistika koja ih čini momčadi koja je dobila najviše utakmica u ovom formatu koji je naslijedio Kup UEFA. Villarreal je jedina neporažena momčad u EL”, pišu Španjolci i ističu:

‘Opasni Oršić’

“Pokušat će zaustaviti praksu u igri opasnog Oršića dok će Chukwueze i Pedraza pokušati iskoristiti pukotine u njegovoj igri, jer kad se sleti naprijed s igračem svojim iza sebe to daje priliku spomenutima i otvara mogućnost Gerardu, koji će ponovno biti pod posebnom pažnjom u Dinamu koji je opasna momčad. Hrvati, koji nikada nisu pobijedili u Španjolskoj, imaju moralni poticaj koji je uslijedio povratkom protiv Tottenhama, nakon 0: 2 iz prvog londonskog dvoboja. Gavranović neće igrati a Petković i Ademi su pod upitnikom”.

Unai Emery jučer je na presici rekao:

‘Poštujem Dinamo’

”Dinamo je dobra momčad pa se pripremamo kao i za prvu utakmicu. To je momčad koja igra da bi pobijedila, koja je navikla pobjeđivati, a kada mora učiniti zaokret, kao što je sada slučaj, ima puno načina kako to ostvariti i mogućnosti kako do toga doći. Zna napadati iz protuudara pa kombinatorikom, preko krila, opasna je iz veznog reda na čelu s Ademijem. Kada se postavi i defenzivno kao u Zagrebu, također je opasna po vrata protivnika, što je pokazala u prvoj utakmici kada je imala svoje dobre trenutke. Poštujem Dinamo”, rekao je u najavi utakmice Villarrealov ugledni trener Unai Emery i zaključio:

”Svašta može dogodili, ali bitno je da čitavo vrijeme ostanemo hladne glave. Bit će teška utakmica i mi smo toga svjesni.”

Susret između domaćeg Villarreala i Dinama