Veliki obrat oko Ivana Rakitića

Posljednjih tjedana najupućeniji talijanski i španjolski mediji pišu kako je Rakitićev transfer u redove talijanskog velikana Intera izgledan jer su ga na to nagovorili supruga i brat, koji mu je ujedno i zastupnik. Činilo se da hrvatski veznjak broji zadnje mjesece u klubu u koji je došao prije pet godina iz Seville i u kojem je doživio zvijezdane trenutke…

UNITED KREĆE U VELIKI REMONT: Solskjaer želi da ih Hrvat vrati na stare staze slave, on poslao jasnu poruku

Službena najava potpisivanja De Jonga, igrača koji će biti dio momčadi u sljedećoj sezoni, izazvala je zanimanje o Rakitićevom odlasku. U Italiji je već bilo govora i pisalo se o mogućem dogovoru, ali stvarnost je drugačija, javlja madridska Marca i otkriva veliki obrat.

‘Rakitić ne želi u Inter, on želi ostati u Barceloni’

“Prije svega, Rakitić ne želi u Inter, on želi ostati u Barceloni iz nekoliko razloga. Kao što je ponovio mnogo puta, premda mu mnogi ne vjeruju kad to govori, on želi nastaviti igrati u Barceloni s kojom osvaja sve i živjeti u gradu koji obožava, a uz to postoji i onaj financijski aspekt. Rijetko koji klub i grad mogu mu jamčiti toliko zadovoljstva, kao što je to Barcelona. No sa sigurnošću znamo da su ga neki posrednici nudili Interu, koji ga neskriveno želi. Međutim ti kontakti nisu bili službeni, ni preko Barcelone, ni preko Ivanovog brata.”

“Rakitić je igrač bez kojeg Valverde ne može zamisliti momčad Barcelone. Ovo je važno istaknuti jer je trener nedavno produljio ugovor, što je itekako važno s obzirom na to da je to isti onaj trener koji je ljetos stopirao Rakitićev transfer u PSG”, ističe španjolski novinar.

‘Barcelona mijenja stav i oko produljenja ugovora’

Marca navodi i da Barcelona mijenja stav i oko produljenja ugovora s Rakitićem:

“Klub ozbiljno razmatra nuđenje novog, poboljšanog ugovora Rakitiću. Za to nema mjesta u budžetu ove sezone, ali bit će iduće. A Rakitiću se ne žuri. On čeka potez uprave svjestan da mu rijetko koji klub može ponuditi sve što ima u Barceloni, kako na terenu, tako i izvan njega. A opet, ako i dođe zanimljiva ponuda, mogla bi se razmotriti na stolovima šefova Barce, ali morate imati na umu da je vrlo malo klubova u Europi zaista privlačno za hrvatskog nogometaša”, stoji u pisanju Marce.