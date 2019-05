Luka dogovorio produljenje ugovora, spasila ga Zlatna lopta

Prvo je to napravio Toni Kroos, nakon njega Nacho Fernandez i posljednji igrač koji će i službeno produljiti ugovor s Real Madridom bit će Luka Modrić. Kapetan aktualnih viceprvaka svijeta dogovorio je sve uvjete, a potpis se očekuje ovih dana.

Najčitaniji španjolski sportski dnevni list Marca, inače sjajno upućen u zbivanja u Realu otkriva na svojoj naslovnici na portalu spomenuto, kao i kakva je ključna veza između Modrićevog novog ugovora s Realom i njegovog osvajanja Zlatne lopte. Ona je, naime, u obliku postojeće klauzule u ugovoru…

“Hrvat je, kako smo i najavljivali prije prije nekoliko tjedana, dogovorio produženje ugovora do 2021. godine, a narednih dana će proći kroz formalni čin potpisivanja nove obveze prema Realu. Jedna od klauzula prethodnog ugovora koju je Real Madrid potpisao s Lukom je i ta u kojoj stoji da će, ako dobije Zlatnu loptu, automatski dobiti mogućnost produljenja ugovora na još godinu dana. Evolucija sezone (loši rezultati) i druge okolnosti, spriječili su da ova nova veza može biti službena, što će biti učinjeno u nadolazećim danima. Modrić, za razliku od prošlog ljeta, ima za cilj mirno ljeto za povratak na razinu koju je pokazao tijekom posljednje sezone, i zahvaljujući kojoj je pokupio sve žive individualne nogometne nagrade za 2018”, piše Marca.

Nakon SP-a Modrić je pao u formo i igri, ispuhao se i savršeno se uklopio u sivilo zvano Real Madrid. Marca ističe sljedeće:

“Prvo je bio nastup na SP-u u Rusiji, nakon toga su se pojavile one glasine oko interesa Intera, što je dovelo do njegovog lošeg starta u sezonu. Luka ima apsolutno povjerenje u Zinedine Zidanea i svoje suigrače, a uz to ne želi razočarati navijače, pa se tako nada da će im se iskupiti naredne sezone”, stoji u tekstu.