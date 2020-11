MARADONA SE DOBRO OPORAVLJA NAKON OPERACIJE NA MOZGU: Stigle nove informacije o slavnom nogometašu

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena 60-godišnji Diego Maradona dobro se oporavlja nakon operacije na mozgu kojom mu je odstranjen krvni ugrušak, istaknuo je njegov liječnik Leopoldo Luque.

MARADONA MORA HITNO NA OPERACIJU: Pronađen mu je ugrušak u mozgu

When you hear Diego Maradona is recovering after undergoing successful brain surgery.

Get well soon, legend. 🙏 pic.twitter.com/EOeFsQpuKj

