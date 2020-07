MANJI INCIDENT S BARCELONINE UTAKMICE PRERASTAO U SKANDAL: Trener Katalonaca zgrozio potezom u zadnjim minutama

Barcelona trenutno ima još većih problema od onih rezultatskih jer u svlačionici im je pravi kaos

Barcelona je na Nou Campu odigrala 2-2 (1-1) s madridskim Atleticom i izgubila korak s Real Madridom u utrci za naslovom prvaka Španjolske, a tri od četiri pogotka pala su iz kaznenih udaraca, a jedini pogodak iz igre bio je autogol.

Bila je to još jedna blijeda utakmica Barcelone i vjerojatno ključna za nastavak prvenstva jer sada Real Madrid ima sve u svojim rukama i otvoren im je put do naslova prvaka. No, Barcelona trenutno ima još većih problema od onih rezultatskih jer u svlačionici im je pravi kaos. Postoji veliki razdor između trenera Quiquea Setiena i i igrača Barcelone, a tome svjedoči i incident koji se dogodio u posljednjim minutama susreta s Atleticom.

Incident

Naime, Setien je odlučio iz udarne postave izbaciti Antoinea Griezmanna, prošloljetno pojačanje vrijedno 120 milijuna eura, a dodatno ga je ponizio na utakmici s Atleticom kada ga je uveo kao taktičku zamjenu u 90. minuti utakmice. Mnogi su ovo protumačili više kao incident jer napraviti ovako nešto drugom navrijednijem igraču kluba jedino se tako može i nazvati.

Setiena su odmah nakon utakmice pitali zašto je to napravio Griezmannu, a trener je samo dolio ulje na vatru. “Ne može svatko igrati”, kazao je Setien i zatim objasnio svoju tvrdnju.

Objašnjenje i reakcije

“Možda nije logično da ga uvedete u 90. minuti, ali s takvim igračem uvijek mislite da može nešto učiniti. Nije lako. Ne slažem se s onim koji kažu da ne vjerujem u Griezmanna. On mi je važan igrač i samo su me okolnosti prisilile da ga stavim na klupu. Oni koji su dobili priliku od prve minute su dobro odradili posao. Znam da je Griezmannu teško i razgovarat ću s njim na sljedećem treningu, ali neću mu se ispričati. Jasno mi je da se može osjećati loše, ali ja se osjećam loše jer je on sjajan nogometaš i sjajna osoba”, pojasnio je Setien.

Cijeli, možemo to nazvati, skandal, komentirao je i bivši Griezmannov trener, Diego Simeone, koji je situaciju vidio na samoj utakmici. Trener Atletica nije rekao zapravo ništa, ali time je uistinu rekao sve.

“Bez komentara sam”, rekao je Simeone kada su ga španjolski novinari pitali o incidentu s Griezmannom, a španjolska Marca pak piše kako Setienov potez prema Griezmannu “graniči s ponižavanjem”.