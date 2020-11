Kako sad već više od pola godine nema klub, Mandžukić polako nestaje s nogometne karte, a to znači da mu se cijena još više smanjuje. Trenutno vrijedi, prema dosta objektivnim parametrima Transfermarkta, tek dva i pol milijuna eura

Hrvatski napadač Mario Mandžukić nikako da pronađe novi klub. Bilo je priča i nagađanja o raznim opcijama, od turskih klubova preko nekih engleskih velikana pa sve do Bayerna, ruskog Lokomotiva, a u posljednje vrijeme i španjolske Celte.

Ništa od toga nije se dogodilo. Mandžukić je još uvijek slobodan igrač, otvoren za ponude, no dok ne potpiše ugovor s nekim i ne počne ponovo igrati, događa mu se isto što i svakom igraču bez angažmana – drastično mu pada cijena.

Prije nešto manje od godinu dana, u prosincu 2019. godine, Transfermarkt pokazuje da je Mandžukić, još dok je imao ugovor s Juventusom, vrijedio 10 milijuna eura, a onda se ta njegova vrijednost prelaskom u katarski Al-Duhail prepolovila na pet milijuna.

Što prije pronaći klub

Bila je to, očito, pogreška, jer je Mandžo za samo dva mjeseca pokupio kofere i vratio se u Slavonski Brod, pritom raskinuvši ugovor s katarskim klubom.

Iako je navodno bilo solidnih ponuda, nije došlo do dogovora s klubovima koji su bili zainteresirani. Mandžukić nije star igrač, ima 34 godine i u vrhunskoj je fizičkoj formi te je za očekivati da će ipak na kraju naći odgovarajući klub, no pitanje je koliko će još izgubiti na vrijednosti dok to ne uspije napraviti.