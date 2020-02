MANDŽUKIĆU ĆE PASTI MRAK NA OČI KADA OVO VIDI: Juventus smjenjuje Sarrija, a stiže tip koji obožava hrvatskog napadača?

Juventus je posljednji težak udarac doživio protiv Verone prošloga vikenda kada je ekipa Ivana Jurića slavila s 2:1

Gotovo nevjerojatno, da ne kažemo i šokantnu, vijest plasirala je talijanska La Repubblica. Naime, oni tvrde kako u Juventusu polako razmišljaju o smjeni Maurizija Sarrija i povratku, pazite sada, Massimiliana Allegrija. Predsjednik Andrea Agnelli navodno nije zadovoljan smjerom u kojem Sarri vodi Juventus i činjenicom da ove sezone postoje velike šanse da njihovu dominaciju prekinu Inter ili Lazio, klubovi koji im u Allegrijevoj eri nisu mogli baš ništa.

Sarri je stigao u Juventus u srpnju prošle godine i očekivalo se da će odmah implementirati svoj Sarriball u Juventus, ali to se nije dogodilo, baš kao što se nije dogodilo niti u Chelseaju. Baš kao i u londonskom klubu, Sarrijeva ekipa tek povremeno izgleda dobro i bodove osvajaju uglavnom na mišiće i to one Cristiana Ronalda.

Vraća se Max?

Juventus je posljednji težak udarac doživio protiv Verone prošloga vikenda kada je ekipa Ivana Jurića slavila s 2:1, a istovremeno je Inter razbio Milan i preuzeo prvo mjesto lige s jednakim brojem bodova kao i Juve. Lazio im je odmah za vratom s tek jednim bodom zaostatka i u velikom naletu.

Inače, Allegri je i dalje pod ugovorom s Juventusom i nisu se razišli u lošim odnosima, a s druge strane svi klubovi s kojima se Allegri do sada povezivao, poput Barcelone, Reala, Uniteda, Arsenala, su s vremenom otpali. Allegri je s Juventusom dominirao, osvojio je pet Scudetta, četiri kupa, dva superkupa i dva puta je igrao finale Lige prvaka. Allegri je, inače, bio veliki poklonik Marija Mandžukića, hrvatskog napadača kojeg su ove zime praktički otjerali iz kluba i prodali ga u katarski Al Duhail. Tko zna, možda je Mario trebao ostati još koji tjedan ili mjesec dulje, Allegri bi ga sigurno imao u svojim planovima…