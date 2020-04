Benatia je pričao i kako je Mandžukiću otkad se preselio u Katar te koje su poteškoće igranja u, još uvijek, nogometno egzotičnoj zemlji

Kad se Mario Mandžukić opraštao od Juventusa, njegov prijatelj i novi-stari suigrač Mehdi Benatia imao je veliku ulogu u njegovom transferu.

Sad kad je u Al-Duhailu, kruže glasine da će se Mandžukić vratiti natrag u Europu, i to u tursku ligu. Spomenuti Benatia u intervjuu za Tuttosport progovorio je o svom odnosu s Mandžukićem s kojim je i u Juventusu dijelio svlačionicu.

Talijanska novinarka upitala je marokanskog stopera da ispriča nešto više bivšem hrvatskom reprezentativcu s kojim u Kataru trenutno dijeli svlačionicu.

‘On vam je kao medvjed’

“On vam je uvijek isti. Prije nego što je došao, upitali su me za njega i rekao sam da je on tip koji se ne smije puno, ali na terenu njemu najviše vjerujete jer uvijek daje 200 posto od sebe, kako na utakmicama, tako i na treninzima. On je ratnik”, počeo je priču nekad ponajbolji stoper talijanske lige.

“Htjeli su znati i kakav je on kao osoba. On vam je kao medvjed, ali neki dobar medvjed koji jako štiti svoj privatni život do te mjere da vam neće reći ni što radi nakon treninga.”

‘Ovdje morate pronaći motiv’

Benatia je pričao i kako je Mandžukiću otkad se preselio u Katar te koje su poteškoće igranja u, još uvijek, nogometno egzotičnoj zemlji.

“Tu se dobro uklopio, ali nedostaje mu atomsfera sa stadiona koji je pun navijača. Imao je u Torinu navijače koji su vikali njegovo ime jer su ga voljeli. Često pričamo o tome u Kataru. Ovdje morate pronaći motiv da izađete na teren pred polupraznim tribinama”, zaključio je Marokanac.