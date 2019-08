MANDŽUKIĆEVA ODBIJENICA IMAT ĆE DEVASTIRAJUĆE POSLJEDICE: Hrvatski napadač mogao bi si uništiti ostatak karijere

Mandžukić se uvalio u problem, zajedno s Juventusom

Do jučer je bio heroj, omiljen kod navijača, zvali su ga “ratnikom”, dali mu kapetansku traku, a sada ga se ne mogu riješiti. Mario Mandžukić postao je problem u Juventusu. Da se ne bi krivo protumačilo, ne zbog nekog ispada ili incidenta, već zbog toga što je i dalje u vrhunskoj formi, što je klubu pružio puno i vjerojatno može još, ali novi trener Maurizio Sarri nema ga namjeru koristiti i klub, zbog prevelike konkurencije i izdašnih plaća koje otkidaju velik dio budžeta, mora otpustiti balast.

Mandžukić je, eto, silom prilika završio na transfer-listi i to vrlo rano ovoga ljeta, odmah nakon što su se počeli nazirati obrisi ekipe koju će Sarri koristiti u novoj sezoni. U toj ekipi Mandžukića nije bilo, to jest, bilo ga je, ali tek na klupi za pričuve, što njemu, igraču od 33. godine i već pomalo na zalasku karijere, nikako ne odgovara. Mandžukiću je potreban kontinuitet i stalno mjesto u momčadi, igrač je koji ne trpi klupu i ne voli biti druga opcija.

Sve mu je propalo

Ako vam treba dokaz, pogledajte samo kako se nametnuo bivšem treneru Maxu Allegriju koji ga nije favorizirao od prvog dana. Mandžukić se polomio da dođe do mjesta u momčadi, igrao je krilnog, čak katkada i neki oblik “wing backa”, ubacivao se u sredinu i u potpunosti podredio treneru i momčadi. Rijetki su takvi igrači, a kod Hrvata je plus i to što nije često ozlijeđen i rijetko kada nije na raspolaganju.

No, Mandžukić se uvalio u problem, zajedno s Juventusom. Ovoga ljeta, kako su izvijestili brojni talijanski i engleski mediji, bilo je pregršt ponuda za Mandžukića. Tražio ga je Bayern, Atletico Madrid, a najbliže je bio odlasku u Manchester United, gdje sada zbog deficita u napadu (ostali su samo na mladoj zvijedzi Rashfordu i još mlađem Greenwoodu) vjerojano plaču nad Mandžukićevom slikom. Na koncu je stigla posljednja i spasonosna ponuda za Juve i Mandžukića. Javio se PSG koji također muku muči s napadačima i ozlijedama.

Što nakon odbijenice?

Međutim, ugledni talijanski eskpert za transfere Gianluca Di Marzio tvrdi kako je Mandžukić odbio ponudu s Parka prinčeva. Ukratko, prijelazni rok završava 2. rujna i ako PSG ne podeblja ponudu, a to je manje vjerojatno, Mandžukić će ostati u Juventusu i barem pola godine grijati klupu ili dobivati mrvice Maurizija Sarrija, koji je nadaleko poznat po tome da ne rotira.

Ima tu i još jedan problem. Juventus ima golem roster igrača, a mora registirati samo 25 za Ligu prvaka, 23 + 2 vratara, dok među njima mora biti osam igrača koji su proveli minimalno tri godine u klubu između njihove 15. i 21. godine. Ostaje tu onda tek 15-ak mjesta za ostale igrače, a teško je da će Sarri unutra ugurati Hrvata.

Je li Mandžukić možda trebao pristati na ponudu PSG-a, dakako ako je točno to što Di Marzio tvrdi, je li možda trebao forsirati prodaju dok je još bila “klima” ili se na kraju uvalio u velike probleme vidjet ćemo uskoro… Prijelazni rok traje još nekoliko dana, možda se ipak javi netko, iako je to malo vjerojatno. U suprotnom, Mandžukić mora čekati zimu, a tko zna što će biti do tad i hoće li ga itko više htjeti.

