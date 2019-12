MANDŽUKIĆEV BIVŠI SUIGRAČ ISPRIČAO ANEGDOTU O CRISTIANU: ‘Tog trenutka sam shvatio da je Ronaldo luđak’

Marokanski stoper otišao je iz Juventusa negudo nakon što je Ronaldo došao, ali su proveli neko vrijeme zajedno

Branič katarskog Al Duhaila i nekadašnji igrač Juventusa, Medhi Benatia, ispričao je anegdotu o Cristianu Ronaldu u vrijeme kada su još dijelili svlačionicu u Torinu. Otkrio je tom prilikom kako je Ronaldo uistinu pomalo lud kada je u pitanju nogomet, odnosno trening.

“Sjećam se da smo bili na gostovanju kod Atalante, a nas dvojica nismo igrali jer smo tri dana kasnije imali novu utakmicu. Na povratku kući Ronaldo me pitao: ‘Što ćeš raditi kad se vratimo’? Rekao sam mu: ‘Pa, 11 je sati, otići ću kući’. Onda me pitao hoću li s njim na trening jer on mora trenirati s obzirom na to da nije igrao taj dan. Morao sam mu objasniti da samo želim otići kući i sjesti ispred televizora. Kad smo se vratili, svi su bili normalno obučeni, samo je on bio u trenirci, stavio je slušalice i otišao u teretanu. Pomislio sam kako ovaj nije baš normalan”, ispričao je Benatia.

Marokanski stoper otišao je iz Juventusa negudo nakon što je Ronaldo došao, ali su proveli neko vrijeme zajedno pa se ovaj uvjerio u neobičan životni stil Portugalca.