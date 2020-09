Prošla je cijela vječnost otkad nismo gledali Marija Mandžukića na terenu. Bivši hrvatski reprezentativac napustio je redove katarskog Al-Duhaila i još je uvijek službeno u potrazi za klubom, no neslužbeno ga je već pronašao.

Kako izvještava novinar Stefano Conforti na svom Twitteru, Mandžo je već sve dogovorio s novim klubom – Lokomotivom iz Moskve, a trebao bi imati plaću 2,7 milijuna eura po sezoni.

Zanimljivo, u Lokomotivu iz Moskve već dugo igra i Vedran Ćorluka s kojim je Mandžo jako dugo dijelio svlačionicu dok su zajedno nastupali za Hrvatsku. Lokomotiv je, također, ostao bez svog prvog napadača Mirančuka pa je za očekivati da upravo Mandžukić zauzme tu njegovu poziciju.

