MANDŽUKIĆ S KLUPE GLEDAO TRILER JUVENTUSA: Verona eurogolom uzdrmala Staru damu, ali nisu izdržali

Verona, koju vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić, povela je u 20. minuti

U susretu 4. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je u Torinu daleko teže nego što se očekivalo pobijedio Veronu sa 2-1. Verona, koju vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić, povela je u 20. minuti sjajnim pogotkom Miguela Velosa s više od 20 metara.

Zanimljivo, samo 30-tak sekundi ranije Verona je imala kazneni udarac, no Samuel di Carmine je pogodio vratnicu. Na odbijenu loptu natrčao je Darko Lazović ali je i njegov udarac završio u okviru gola. U nastavku akcije lopta je došla do Velosa koji je sjajno zabio za vodstvo gostiju. Bio je to zaista spektakularan pogodak, a možete ga pogledati OVDJE.

Izjednačio je Aaron Ramsey u 31. minuti, a za 2-1 zabio je Cristiano Ronaldo iz jedanaesterca.

U 90. minuti gosti su imali dvije sjajne prilike za izjednačenje, no Gianluigi Buffon je obranio Lazovićev udarac, a u nastavku akcije Veloso je pogodio lijevu stativu. U posljednjim trenucima susreta Verona je ostala s igračem manje nakon što je isključen Marash Kumbulla. Mario Mandžukić nije nastupio za Juve.

Tudor izgubio

U ranije odigranom susretu Udinese, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Tudor, je na svom travnjaku poražen od Brescije sa 0-1, upisavši već treći poraz ove sezone. Pogodak odluke zabio je Romulo u 57. minuti.

Tudorova momčad je otvorila sezonu pobjedom protiv Milana (1-0), a potom nanizala tri poraza (Parma 1-3, Inter 0-1, Brescia 0-1).

Za Bresciju je ovo bila druga pobjeda sezone, druga gostujuća, te druga rezultatom 1-0.

U subotu se još sastaju Milan – Inter.

Juventus je preuzeo barem privremeno vrh ljestvice sa 10 bodova, Inter je drugi s bodom manje i utakmicom manje, a na trećem mjestu je Bologna sa sedam bodova.