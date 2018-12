MANDŽUKIĆ RIJETKO DAJE INTERVJUE, EVO GA NAPOKON: Super Mario se raspričao o Ronaldu, Juveu i Vatrenima

Sjajni hrvatski napadač Mario Mandžukić ne pojavljuje se često u medijima

U odličnoj formi od početka sezone za Juventus nastupa Mario Mandžukić, njegov je konto s golovima lijepo popunjen, a sve to odražava se i na uspjeh najjače talijanske nogometne momčadi.

U prošlosezonskom izdanju Serije A Mandžukić je postigao pet pogodaka, a kroz cijelu prošlu sezonu njih devet u 43 odigrane utakmice. Trenutačno je Super Mario na već osam ligaških golova, jednog je dodao i u Ligi prvaka i njegova momčad odlično izgleda u oba ta natjecanja. Jasno je da je Liga prvaka veći san koji u Torinu žele pretvoriti u javu. Uostalom, zato je momčad osnažena dolaskom Cristiana Ronalda, a dolazaka bi trebalo biti i u siječnju.

Kako to sve izgleda Mandžukić je objasnio za RTL.

Osjeća se odlično

“Jaki smo, toga smo svjesni i sami, ali Liga prvaka je teško natjecanje koje je puno sjajnih momčadi. Spremni smo se nadmetati s bilo kime i svi želimo osvojiti to natjecanje. Ima još dosta vremena do iduće utakmice u Ligi prvaka, bitno je nastaviti ovako u prvenstvu i to će onda biti dobra priprema i za te utakmice.”

O svom učinku za momčad Mandžukić ne želi preglasno pričati. Premda, on je itekako vidljiviji kroz brojke u odnosu na prošlosezonski, no treba i znati da je hrvatski napadač tip igrača koji svojem timu donosi puno više od golova i asistencija. Zna to i trener momčadi Massimilliano Allegri, znaju to njegovi suigrači i svi navijači.

“Mislim da se ne radi samo o ovoj sezoni, i sezone prije ove sam igrao dobro, a na svoje godine uopće ne gledam, osjećam se fenomenalno i fizički i mentalno. Pun sam energije, željan igre i veselim se svakom izlasku na teren. Mogu reći da se već dugo nisam ovako dobro osjećao, možda i bolje od razdoblja kad sam bio u Bayernu”, kazuje Mandžukić pa otkriva zašto dobro funkcionira na terenu u tandemu s Ronaldom, jednim od najboljih napadača u nogometnoj povijesti.

O Ronaldu

“Slažem se sa svim suigračima, sve su to odlični dečki i odlični igrači. Atmosfera je odlična, uostalom da nije tako, ne bi ostvarivali ovakve rezultate. Kad je Ronaldo potpisao za Juventus, znao sam da ćemo se odlično slagati jer smo dosta utakmica odigrali jedan protiv drugoga i respektiramo jedan drugoga. On je velik igrač i veliki radnik i zaista mi nije bio nikakav problem prilagoditi se na njega u momčadi”

Ne žali zbog odlaska

Razgovor se potom okrenuo u smjeru reprezentacije:

“Ja sam sretan čovjek što se tiče reprezentacije i tako će i ostati. Još me uvijek drži to veselje nakon Rusije, mislim da će me držati do kraja života. Svaki dan se ujutro budim i ne prođe dan da se ne sjetim tog Svjetskog prvenstva, tih slika, utakmica i euforije. S veseljem pratim sve utakmice Hrvatske, navijam i za ničim ne žalim.”

Ovaj dio u kojem ‘ni za čime ne žali’ odnosi se na oproštaj od dresa izabrane vrste u kojem bi ga mnogi ponovno rado gledali.

“Nije to bila laka odluka, ali koju god sam odluku donio u svojoj karijeri, bila je ispravna. Ponavljam, sretan sam što se tiče reprezentacije, san mi je bio nešto veliko ostvariti i u tome sam uspio. Sad je vrijeme za neke druge dečke i to je sve što mogu reći.”

Sretno Dinamu

Pričao je Super Mario i o proglašenju Luke Modrića za najboljeg igrača godine pa na tu temu kaže da je nagrada završila u pravim rukama, ali i i hrvatskom nogometnu čime, uz čestitku sunardonjacima za blagande, završava razgovor:

“Općenito volim pogledati neke utakmice hrvatske lige, veseli me svaki uspjeh hrvatskih klubova. Što se tiče Dinama, kad su već dogurali ovako daleko, ne trebaju se zaustavljati već pokušati doći što dalje. Želim im svu sreću u tome!”