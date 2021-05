Gesta je ovo na koju bi se malo tko odlučio, no Mandžukić je isto napravio i sa svojom plaćom za ožujak, kad je također sav novac donirao u humanitarne svrhe

Bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić na odlasku je iz Milana u koji je stigao početkom ove godine. Mandžo se u Milanu nije baš najbolje proveo, a klub ga, prema svemu sudeći, neće zadržati nakon što mu istekne ugovor.

No, prije nego je otišao, Mandžukić je navodno napravio veliku gestu za svoj klub. Naime, društvenim mrežama kruži priča da se Mandžukić odrekao svoje plaće za mjesece travanj i svibanj jer nije treneru tad bio na raspolaganju za igru. Novac je navodno donirao Milanovoj zakladi koja pomaže djeci slabijeg socioimovinskog statusa.

Ove informacije podijelile su mnoge stranice, ali i neki novinari putem Twittera, no još uvijek ne možemo reći da su dovoljno provjerene, tako da ih uzmite “sa zrnom soli”.

Gesta je ovo na koju bi se malo tko odlučio, no Mandžukić je isto napravio i sa svojom plaćom za ožujak, kad je također sav novac donirao u humanitarne svrhe.

Ne tako davno, još ove zime, Mario Mandžukić bio je na svim naslovnicama talijanskih medija. Najavili su ga kao veliko pojačanje kao možda i ključnu figuru Milana u borbi za naslov, odnosno Ligu prvaka. Mandžukić je dočekan raširenih ruku, o njemu se danima pisalo, pratio se svako njegov korak, ali na kraju nije baš ispalo onako kako su svi priželjkivali.

Mandžukić je imao uglavnom velikih problema s ozljedama i pronalaskom forme, a u cijeloj polusezoni, u kojoj je nastupio tek 11 puta, nije upisao niti gol niti asistenciju. Kako je imao ugovor do kraja sezone, u klubu su odlučili da mu neće produljiti suradnju i to pak znači da je protiv Atalante odigrao svoje posljednje minute u dresu Milana.

Da će napustiti klub po isteku ugovora, što znači 30. lipnja, potvrdio je indirektno i on sam kratkim oproštajnim pismom na Instagramu.

“Bilo mi je zadovoljstvo igrati za Milan. Zahvalan sam klubu i upravi što su mi pružili priliku, hvala i treneru i stožeru za sav njihov predani rad i na koncu hvala suigračima, koji ne samo da su izvrsni igrači, već su i sjajna grupa ljudi. Sretan sam što smo uspjeli vratiti Milan u Ligu prvaka gdje i pripada i želim svima u klubu samo najbolje u budućnosti”, napisao je Mario Mandžukić u svom oproštajnom pismu na Instagramu.