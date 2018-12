Mario Mandžukić dao je intervju u kojem je govorio o Juventusu, Cristianu Ronaldu i Hrvatskoj

U odličnoj formi nastupa Mario Mandžukić ove sezone, točnije, već je dugo igrač o kojem se ne pronalazi kritika bilo da ona stiže od navijača ili izvjestitelja s utakmica. Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Juventusova je snaga u napadu, ali i prva crta obrane talijanskog prvaka, ‘Ratnik’ kojem navijači skandiraju ime i o kojem skladaju pjesme. Momčad za koju je postigao već osam golova u Seriji A je, pak, devet bodova udaljena od drugoplasiranog Napolija s velikim izgledima za novi naslov.

Nije kraj

“U karijeri sam vidio svega, zato ništa ne smatram završenim dok se igra. Kad sam došao u Juve, u prvih smo 10 kola od mogućih 30 osvojili tek 12 bodova, činilo se da nema šanse da dostignemo veliku prednost konkurencije na vrhu, ali smo ipak uspjeli”, prisjetio se Mandžukić ne dozvoljavajući da ga zbog trenutačnog stanja na ljestvici ponese euforija, ali i priznao:

“Ako Juve nastavi s dosadašnjim pristupom utakmicama, a ne znam zašto bi bilo drugačije, teško možemo prokockati tu prednost.”

Liga prvaka je cilj

U razgovoru za Sportske novosti neumorni hrvatski napadač potvrdit će i da je cilj krov Europe i otkrit neke detalje odnosa sa ponajboljim nogometašem svijeta Cristianom Ronaldom.

“Juventus je u užem vrhu najboljih klubova na svijetu, što znači da u svakoj sezoni ima prirodnu ambiciju napadanja svih trofeja. Naravno da je 24 godine predugo čekati europski naslov te smo svi jako motivirani da prekinemo taj post. To nije nimalo jednostavno, zato ne bih puno komentirao, treba se pokazati na terenu. Tamo se osvajaju pobjede, a ne u medijima. Bili smo na korak do naslova prije dvije godine protiv Reala. Lani smo protiv istog suparnika izgubili vrlo nesretno u četvrtfinalu”, prisjetio se Mandžukić koji je Ligu prvaka osvojio u sezoni 2012/13 s minhenskim Bayernom zabivši gol u finalu utakmice protiv Borussije Dortmund.

“Juventus, po meni, ima sve što treba da osvoji naslov prvaka Europe. Kvaliteta igrača i struke, ogromni motivi i želja naša su snaga. Ono što je nedostajalo u spomenutim pohodima jest doza sreće, bez koje, jednostavno, ne možeš ostvariti velike stvari. Nadam se da će nam ove godine biti više nasmiješena”, dodaje Mandžo koji na upit je li iznenađen svojom formom odgovara:

“Iskreno rečeno, nisam iznenađen. Možda drugi jesu, ali ja ne jer dobro znam koliko ulažem u to da budem maksimalan na terenu. Nema utakmice u kojoj ne dajem sve od sebe. Podređen sam tome da moja momčad ostvari sve uspjehe. Ali ako bih tražio neki poseban trenutak zaslužan za aktualnu formu, možda je to povratak na mjesto centralnog napadača u Juventusu nakon Svjetskog prvenstva.”

O Cristianu Ronaldu

Priznaje da se odlično nadopunjuje sa Cristianom Ronaldom kojeg ovako opisuje:

“Ronaldo je jedan od najvećih i to svi znaju. Odlično surađujemo na terenu, dobro se slažemo izvan njega. Odmah se izvrsno uklopio u grupu, koja je u većem dijelu već četiri godine zajedno. On je pozitivan tip, voli se šaliti i razmjenjivati stavove o mnogočemu. Jednostavno mi djeluje, normalan dečko, veliki profesionalac.”

Na konstataciju da to nije tako izgledalo kad je Luki Modriću pripala nagrada za najboljeg nogometaša svijeta, Mandžukić je odgovorio:

“Prije svega želim reći da neću sada ja prepričavati što Ronaldo radi, misli i govori. Mi smo suigrači, postoji međusobno poštovanje i razumijevanje, a svaki iznosi svoje stavove u javnost. OK, mogu kazati da je rekao da mu je drago što je Luka osvojio Zlatnu loptu i da ga smatra odličnom osobom i igračem. Isto je tako bio pozitivan i prema uspjehu Hrvatske u Rusiji. No svi su moji suigrači iz Juvea bili sretni zbog mene i zbog vatrene medalje, kao što su, logično, bili sretni za Matuidija što je svjetski prvak.”

Navijači su njegova snaga

Dodat će Mandžukić da ima sjajan odnos sa Juveovim trenerom Massimilianom Allegrijem, a na upit o odnosu sa navijačima konstatirati:

“Nogomet se igra radi navijača, bez njih to sve skupa nema smisla. Na mene raspoloženje navijača ima velik utjecaj. Zato ovu podršku koju uživam u Torinu smatram i jednim od faktora koji doprinose mojim dobrim igrama. Puno mi znači taj odnos, i smatram ga jednim od najvažnijih koje sam imao u dosadašnjoj karijeri. Osjećam veliko poštovanje navijača Juventusa, a ako me pitate kako sam ga stekao, onda mogu samo ponoviti da je bit u pristupu. Takav sam igrač, dajem sve od sebe u svakom trenutku, i navijači to prepoznaju. Mislim da se svakoga može nakratko zavesti, ali za postojan, dugotrajan odnos, navijače ne možeš isfolirati. Njihovo je poštovanje jasan znak da dobro radim svoj posao.”

Zbogom reprezentaciji

Odlazak iz reprezentacije i mogući povratak u nju bila je tema za kraj razgovora. To je poglavlje, priznat će Mandžukić, za njega završeno i on se u dres izabrane vrste neće vraćati.

“Odgovorit ću vam ovako: sretan sam sportaš i svakog se jutra budim kao sretan čovjek. To je postalo svakodnevica otkako je završeno Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Nema dana da se u nekom razgovoru ne prisjetim neke priče, epizode, momenta ili kadra s SP-a.”

“Život u reprezentaciji, koji je najposebniji život u karijeri igrača, nedostajat će mi do kraja života. Toliko je to lijepo i uzvišeno da jednom kad osjetiš tu emociju, ona je dio tebe dok dišeš. Ali postoji i realnost života i odgovornost odluke. Prelomio sam, iako nije bilo lako, dapače, bilo je izrazito teško. No kao i više-manje sve moje strateške odluke u životu, tako je i ova bila ispravna. To mi se samo potvrđuje iz dana u dan”, zaključio je Juventusov hrvatski napadač.