MANDŽUKIĆ OTKRIO VELIKU ISTINU O ODLASKU IZ REPREZENTACIJE: Nakon toga briljirao izjavom na pitanje o Ronaldu i slušanju

‘Da nismo napravili neki rezultat u Rusiji, i dalje bih igrao. Ponosan sam na sebe’

Maksimir je u četvrtak navečer posljednji put gromoglasno zapljeskao srebrnom trojcu Vedranu Ćorluki, Danijelu Subašiću i Mariju Mandžukiću, herojima nacije nakon srebra u Rusiji. Njih trojica su odlučili završiti reprezentativnu karijeru nakon Svjetskog prvenstva, a uoči utakmice protiv Španjolske na Maksimiru uz ovacije cijelog stadiona, točnije 32.500 navijača, dobili su prigodne poklone…

Mandžo je uoči utakmice dao intervjuu za Novu TV u kojem je otkrio istinu o svojem odlasku iz reprezentacije. Legendarni neumorni hrvatski as, koji nas je oduševljavao i koji nedostaje reprezentaciji…

“Da nismo napravili neki rezultat u Rusiji, i dalje bih igrao. Ponosan sam na sebe i drago mi je što sam mogao razveseliti ne samo sebe i svoje bližnje nego i sve Hrvate i sve one koji navijaju za našu reprezentaciju. To mi je bio jedini cilj, to sam ostvario i sad je vrijeme za neke druge dečke”, kazao je Mario Mandžukić i rekao kako prati sve oko reprezentacije…

“Da, pratio sam sve, otišao jesam, ali sam tu non-stop, čujem se s dečkima, pratim sve preko televizije. Nemam ja tu što puno zamjeriti. Odigrali smo sjajno Svjetsko prvenstvo, nije bilo puno odmora, neki nisu niti prošli kompletne pripreme, dobili smo tešku skupinu, ritam je strašno jak, ovo je neko novo natjecanje. Trebamo im davati podršku i motivirati ih”, istaknuo je Mandžukić na na novinarsko pitanje “da li ga sluša Cristiano Ronaldo“, ponudio genijalan odgovor u svom stilu…

‘Slušaju me svi, ha, ha, ha’

“Slušaju me svi, ha, ha, ha. Ma nemam nikakvih problema, imamo zbilja odličnu momčad, dobra je atmosfera, dečki su vrhunski, da nije tako ne bih sigurno bio četiri godine tamo. Svi me vole, poštuju i cijene, i suigrači i ljudi iz kluba i želim napraviti još puno dobrih rezultata s njima. Dobro mi je. Ne patim toliko od golova, nikad si nisam zadavao te neke ciljeve za golove, važno mi je da pobjeđujem s Juventusom, ide nam dobro na svim frontovima. Osjećam se dobro i siguran sam da ću nastaviti tako dalje”, zaključio je Mario Mandžukić.