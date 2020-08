Mario Mandžukić nakon kratkog je staža u katarskom nogometu opet slobodan igrač, a za njega se interesiraju mnogi europski klubovi.

Mandžukića se povezivalo sa svom silom klubova. Najprije iz Turske, zatim su se i Talijani zainteresirali, da bi sve završilo na Manchester Unitedu i još ponekim europskim velikanima.

Franck Ribery wants Mario Mandzukic and Mario Gotze, two of his former Bayern Munich team-mates, to join him at Fiorentina, according to Tuttosport. Both Mandzukic and Gotze are currently free agents.

— TeamRumorsTransfersNews24/7Talk ⚽ 📰 (@rumorstransfers) August 16, 2020