‘MANDŽUKIĆ JE NAJSTRAŠNIJI IGRAČ S KOJIM SAM TRENIRAO U BAYERNU’: Guardiola je morao smirivati Mandžu zbog agresivnosti

Bivši Bayernov defenzivac Jan Kirchhoff za Goal se u svojoj kolumni prisjetio svog perioda u Bayernu u kojem je bio suigrač proslavljeni bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić.

MANDŽUKIĆEVA POSVETA NAJDRAŽEM TRENERU SKUPLJA LAJKOVE: ‘Bila mi je čast raditi s takvim nogometnim umom’

Tvrdi da mu je hrvatski napadač redovno znao zadati bol na treninzima i batine, te da je Pep Guardiola često morao smirivati Marija zbog agresivnog pristupa koje je imao u Bayernu iz Munchena…

Kirchhoff je opisao Marija Mandžukića kao psihički najzastrašujućeg igrača s kojim je trenirao u Bayernu.

“Trening – utakmica protiv Marija Mandžukića značila je uvijek bol. Uvijek je tražio fizički kontakt i pokušavao je blokirati svaku dugu loptu. Mario je često žestoko trčao u leđa odbrambenih igrača i ponekad skakao u leđa odbrambenih igrača kada su lopte bile u zraku. Čak ni na treningu, nije mogao izdržati. Kao Mariov izravni protivnik u igri jer, bio sam branič, bilo je nevjerojatno teško trenirati. Fizički te kažnjavao”, stoji u kolumni u kojoj nogometaš još dodaje:

Mario Mandzukic has more Champions League final goals than Arsenal, Spurs, Manchester City and and PSG combined (including the European Cup era). https://t.co/X7bVQ2LI8m pic.twitter.com/ID9a1lI8IM

— Fan account (@EnemyOfFootbaII) May 13, 2020