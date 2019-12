MANDŽUKIĆ ĆE IZNENADITI ODABIROM NOVOG KLUBA? Ovu destinaciju nitko nije očekivao, a vrlo je zanimljiva

Ljetos je Mandžukića trebao dovesti Manchester United, ali transfer je neslavno završio

Bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić u velikoj je igračkoj krizi. Već gotovo pola godine srebrni iz Rusije ne igra, a kod novog trenera Maurizija Sarrija niti neće, a to pak znači kako u nadolazećem prijelaznom roku mora ostvariti transfer. Spekuliralo se proteklih tjedana i mjeseci o brojnim destinacijama na kojima bi Mandžukić mogao nastaviti karijeru, ali ništa od toga nije se ostvarilo.

Ljetos je Mandžukića trebao dovesti Manchester United, ali transfer je neslavno završio jer se klubovi nisu mogli dogovoriti oko odštete. Posljednji klub koji se dovodio u kontekst s Mandžukićem bila je dortmundska Borussija. Taj je scenarij izgledao idealno za Hrvata, a čak je i Lothar Matthaus nedavno komentirao kako bi Mandžukić bio idealan za crno-žute. Ipak, čini se kako je i taj transfer propao. U igri je bio i Milan, ali oni će vjerojatno dovesti Zlatana Ibrahimovića pa je Mandžukić ispao iz jednadžbe.

Turska je idealna

No, u međuvremenu se pojavila zanimljiva vijest i to iz Turske. Naime, tamošnji mediji raspisali su se o mogućem prelasku Mandžukića u Fenerbahče. Turski mediji nazivaju ovaj posao “transferom godine”, a prenose i izjavu sportskog direktora Juventusa Fabija Patricija koji je kazao: “Ovaj prijelazni rok za nas neće biti previše uzbudljiv. Ne mislimo nikoga dovoditi. Nemao namjeru ni nikoga prodati. Osim Mandžukića. Ako dođe odgovarajuća ponuda i on želi otići, klub će ga pustiti”.

Turska je za Mandžukića vrlo dobra destinacija. Tamo se igra kvalitetan natjecateljski nogomet, konkurentni su u Europi, plaće su vrlo visoke, uglavnom zadovoljavaju kriterije Mandžukića koji karijeru očito želi završiti igrajući vrhunski nogomet.