DOSAD NEPOZNATI DETALJ: Mandžo o povijesnom trenutku na SP-u; ovo najbolje do sad dočarava o kakvom se ratniku radi

Mario Mandžukić odlučio se nakon 11 godina povući sa SP-a. No, ono što je ovaj hrvatski, slavonski “ratnik”, sne ostvario i napravio u svetom dresu, ostat će za nasljeđe. Na SP-u Mandžo je zabio tri gola, od toga onaj najvažniji u karijeri, Engleskoj vrijedan finala.

Izbornik Zlatko Dalić vjerovao je u njega, i onda kad neki nisu, kad je dobar dio javnosti bio skeptičan koga u napad na SP-u, njega ili Andreja Kramarića koji trpa u Hoffenhaimu? Dalić je odlučio, uostalom i kao neki prije njega, da je Mandžo prva špica, a Krama iza njega, malo povućenija napadačka opcija, ovisno o formaciji u kojoj se igra…

‘Dalić jednostavnim, neposrednim pristupom mijenjao raspoloženje u momčadi’

U intervjuu za subotnje Sportske novosti Mario Mandžukić je otvoreno govorio i o dosad nepoznatim detaljima sa Svjetskog prvenstva u Rusiji. Između ostalog, o tome kako je Zlatko Dalić svojim jednostavnim, neposrednim pristupom mijenjao raspoloženje u momčadi.

“Došao je u najtežem trenutku i hrabro se postavio. Od prvog nam je trena odavao iskreno uvjerenje da smo sposobni za velike stvari. Imao je gard, odisao je spremnošću na svaki boj i time nas je zarazio. Kemija? Mislim da je nastala kroz njegov pristup. Puno je komunicirao s nama, zajednički i ponaosob, opustio nas je i istodobno pripremao kako se postaviti. Bili smo načetog samopouzdanja, ali upravo je na tome on napravio najviše. Prije svega svojom mirnoćom, koju je prenio na nas i time smo trijumfalno prevladavali krizu kvalifikacija”, izjavio je Mandžukić i osvrnuo se na njegov povratak na tu devetu, u špicu, na svoju prirodnu poziciju…

‘Nakon Perua bio sam ljut na sebe’

“Nema tu neke misterije. Evo, ispričat ću vam jednu anegdotu. Nakon Perua, protiv kojeg sam bio katastrofa, bio sam ljut na sebe. Igrao sam na desnom krilu, što nije baš moja pozicija, ali opet, moraš nešto pokazati gdje god da te trener postavi. OK, nismo bili na visini zadatka kao momčad, ali ja sam primarno bio razočaran samim sobom. Kad smo se vratili u hotel i prije nego što smo se mi koji smo se vraćali kući spakirali, zamolio sam Dalića za pet minuta razgovora. Rekao sam mu iskreno što me tišti, a to je da na mjestu na koje me postavio ne mogu doprinijeti momčadi te da ima boljih rješenja kao primjerice Rebić, Pjaca, ne znam, na njemu je. Nisam se žalio, samo sam konstatirao da je očito da ondje nisam od koristi. Eto, Dalić me saslušao i kazao da se slaže sa mnom te da ću ubuduće konkurirati za mjesto u špici. Dakle, nije rekao da ću igrati, nego da će me tamo koristiti kad budem igrao”.

‘Dalić imao naviku pojedinačno razgovarati s igračima na terenu’

Također, otkrio je do sad nepoznatu priču, odnosno detalj iz Rusije…

“Dalić je imao naviku pojedinačno razgovarati s igračima na terenu. Dva dana uoči Nigerije, kad smo izlazili na trening, prišao mi je i kazao: ‘Mandžo, razmišljam da ili s tobom počnem utakmicu, a da u drugom dijelu uđe Kale (N. Kalinić) ili da krene on, a onda u nastavku ti uđeš.’ Uzvratio sam mu ono što sam iskreno mislio, a to je: “Vi ste šef i vi odlučujete sve!” Na tome je ostalo, a onda sam taj trening odradio baš do daske, 200 na sat. Ne znam, možda mu je baš ta reakcija na treningu olakšala odluku o tome tko će igrati, možda nije. Kako god, otada je, nekako, sve krenulo do daske”, izjavio je Mandžo i nahvalio atmosferu u reprezentaciju te smatra da je Dalić svojim pristupom najzaslužniji zašto je 45 dana prošlo bez ijedne svađe i u sjajnoj atmosferi. Upravo njegova izjava o treningu odrađenom 200 na sat najbolje dočarava o kakvom se nogometnom ratniku radi, o kakvom je upornom sportašu riječ. Moramo priznati, to će itekako nedostajati reprezentaciji.