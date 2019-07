‘Dalić ne bi postao izbornik da je nakon noćne, očajničke smjene Čačića u Rijeci, Robert Jarni prihvatio Šukerovu ponudu’

“Što bi bilo kad bi bilo?” Često ovu izjavu čujemo, ali dobro se u nekim trenucima njome pozabaviti. Točnije, u trenucima kad se prisjećamo nekog uspjeha ili ga slavimo, kao što je to bio slučaj prošlog ljeta s našim Vatrenima u Rusiji, kao što je to slučaj danas kad se prisjećamo dočeka srebrnih junaka u Zagrebu pred 550 000 ljudi, tog 16. srpnja 2018.

‘Koliko se uistinu toga moralo poklopiti i biti vođeno nekom višom rukom?’

“Koliko se uistinu toga moralo poklopiti i biti vođeno nekom višom rukom, a Dalić uz to donijeti i genijalnih i pronicljivih odluka da bi se svima nama dogodio taj 16. srpnja, dan zajedništva i sreće?”, pita se urednik Sportskih novosti u svom tekstu i ističe:

“Da Finac Soiri u 90. minuti na Rujevici, u listopadu 2017., nije postigao pogodak za 1:1, izbornik Ante Čačić odveo bi Hrvatsku u Kijev. Zanosili bismo se kako je i bod kod Ukrajine dovoljan za dodatne kvalifikacije, a kako je momčad izgledala, vrlo izgledno je da bismo izgubili utakmicu i oprostili se od SP-a. Dalić ne bi postao izbornik da je nakon noćne, očajničke smjene Čačića u Rijeci, Robert Jarni prihvatio Šukerovu ponudu. Ostala je legenda da je odbio riječima: ‘Sad kad je sve propalo, htjeli biste mene usositi…’ Na milimetar su bili i Matjaž Kek i Nenad Gračan“, piše spomenuti urednik navodeći 10. točaka koje su, prema njemu, mogle promijeniti tijek povijesti, odnosno “10 detalja koji su ispisali povijest i omogućili da Dalić Hrvatsku ljeta Gospodnjeg 2018. učini najsretnijom zemljom na svijetu”…

‘Da je gospođa Davorka Dalić energičnije spustila rampu…’

“Zlatko Dalić poziv je dobio na vikend druženju u Splitu. On nije dvojio, sad ili nikada, znao je ‘da je lagano, ne bi mene zapalo’, jer u redovnim okolnostima nitko ga ne bi zvao, no drugi poziv stigao je tek u subotu prijepodne, na dan puta u Ukrajinu. Da je gospođa Davorka Dalić energičnije spustila rampu ‘što ti to treba’, da je koji dan ranije prihvatio unosnu ponudu iz Dubaija, da mu se ispriječio ego i da je ignorirao mobitel.

‘Momčad je upoznavao u avionu’

“Momčad je upoznavao u avionu, a u Kijevu mu je prvi prišao Rakitić: ‘Ne osjećam se dobro, nisam spreman, bolje da ne igram.’ Koliko bi trenera u cajtnotu zaključilo “čemu da nespremnog igrača šaljem u presudni boj”. Dalić nije, pridobio je Rakitića kroz razgovor i u njemu dobio aduta za uzlet u Rusiji. Smjenjivali su ga u HNS-ovoj loži već na uzvratu s Grčkom u Pireju čim je izborio plasman na SP, nudili Ancelottija, nisu mu htjeli u igri živaca dugo potvrditi Ladića za pomoćnika, planirali su ga smijeniti i na proljetnoj američkoj turneji uoči SP-a.

Sve je stoički istrpio i odšutio. Uoči polufinala s Englezima složio je postavu bez Perišića. U razgovoru sa senatorima uvažio je njihovo mišljenje da ostavi Ivana u sastavu, a Perišić je zabio kao Chuck Norris za izjednačenje i kao Spiderman asistirao za pobjedu. I Mandžukić mu je uoči SP-a došao s imperativom “neću na krilo, ili ću igrati špicu ili me nemojte zvati”.

‘Dalić je izabrao drukčiji put, a Mandžo je briljirao’

Koliko bi trenera odgovorilo “igrat ćeš ono što ti ja kažem” i zaključilo “i tako imam Kalinića koji ne trpi klupu…” Dalić je izabrao drukčiji put, a Mandžo je kao špica kreirao golove Nigeriji i Rusiji, brzopotezno nas izvukao s Dancima i zabio najvažniji pogodak u povijesti HR-nogometa – u 109. minuti Englezima za finale!”, stoji u pisanju SN-a.