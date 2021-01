Nogometaši Manchester Uniteda osamili su se na vrhu ljestvice engleskog prvenstva 1:0 pobjedom na gostovanju kod Burnleya u zaostalom susretu 1. kola igranom u utorak.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Paul Pogba u 71. minuti odličnim volejem sa 20-ak metara.

Ovom pobjedom United je stigao do učinka od 36 bodova iz 17 susreta, tri više od drugog Liverpoola, a četiri više od trećeg Leicester Cityja i četvrtog Evertona, koji su odigrali isti broj utakmica. Burnley je ostao 17. sa 16 bodova, pet više od 18. Fulhama koji se nalazi u zoni ispadanja.

The last time Manchester United were top of the table after New Years Day was 2013.

That season…👀 pic.twitter.com/Dbtmv6W9jw

