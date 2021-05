MANCHESTER UNITED I VILLARREAL SU U FINALU EUROPSKE LIGE: Romi Pirova pobjeda u golijadi na Olimpicu, Dinamovi krvnici ‘preživjeli’ Topnike

Ponovo smo u susretu Manchester Uniteda i Rome gledali golijadu. Ovaj je put slavila Roma, no daleko je to bilo od dovoljnog za prolazak u finale. Žuta podmornica izdržala je u Londonu bez primljenog pogotka

Nogometaši Manchester Uniteda i Villarreala borit će se 21. svibnja u Gdanjsku za naslov pobjednika Europske lige.

Roma je nakon poraza 6:2 na Old Traffordu, na svom Olimpicu došla do utješne pobjede od 3:2. Manchester je poveo u 39. minuti pogotkom Edinsona Cavanija. U nastavku je Roma došla do preokreta. Edin Džeko (57′) i Bryan Cristante (60′) donijeli su vodstvo Rimljanima, da bi Cavani svojim drugim pogotkom u 68. minuti izjednačio na 2:2. Konačnih 3:2 postavio je Nicola Zalewski u 83. minuti.

Unitedu će to biti drugo finale, nakon što su osvojili Europsku ligu 2017. svladavši u finalu Ajax.

‘Nula’ vrijedna finala

Villarreal je do svog prvog finala stigao zahvaljujući pobjedi 2:1 u prvoj utakmici, a tu je prednost zadržao odigravši 0:0 na gostovanju u Londonu.

Za Villarrealova trenera Unaija Emerya to će biti peto finale u ovom natjecanju, nakon što je triput bio pobjednik sa Sevillom i finalist s Arsenalom prije dvije godine, kad je pobjednik Europske lige bio Chelsea.

Španjolci su bez ijednog poraza, s 12 pobjeda i dva neodlučena ishoda, stigli do finala, a na tom su putu u četvrtfinalu izbacili zagrebački Dinamo.

Sve pogotke s utakmice pogledajte u nastavku članka.

Roma – Manchester United 3:2 (ukupno 5:8)

Arsenal – Villarreal 0:0 (ukupno 1:2)

Gotove su utakmice.

84′ Novi pogodak u Rimu. Izgleda da će Roma doći do Pirove pobjede. Zalewski je zabio za novo vodstvo. Pogledajte njegov pogodak OVDJE.

80‘ Nova velika prilika za Arsenal! Aubameyang je pogodio vratnicu nakon centaršuta. Strepit će Villarreal do samog kraja utakmice.

80‘ Toliko se toga izdogađalo u Rimu da smo pomalo zanemarili utakmicu u Londonu u kojoj je Arsenal jako opasan u drugom dijelu. Topnici nižu prilike, Nicolas Pepe posebno je opasan, ali nedostaje im mirnoće u realizaciji. Još je malo vremena do kraja.

74‘ Nema Roma ni sreće. Propustili su nekoliko dobrih prilika, a Pedro je upravo pogodio vratnicu.

69′ Sad je već polako sigurno da čuda u Rimu biti neće. Fernandes je ubacio, a Cavani zabio za novo poravnanje. Pogledajte gol OVDJE. Romi samo za produžetke sad trebaju četiri pogotka.

60′ Preokret Rome! Cristante je zabio za 2:1, Pogledajte njegov pogodak OVDJE. Roma i dalje niže prilike. De Gea čuda radi da bi ih spasio.

57′ Lopta je u mreži, Džeko je izjednačio na 1:1. Pedro se upisao kao asistent. Pogledajte pogodak OVDJE.

50‘ Vrlo zanimljiva situacija u kaznenom prostoru Uniteda. Maguire je sam sebe pogodio loptom u ruku, a Felix Brych je samo odmahnuo rukom i da tu nema govora o kaznenom udarcu.

Dans ce #RomaManUtd sans trop de suspense, on notera cette jolie figure acrobatique de Maguire dans sa surface. pic.twitter.com/WOTNb9dI8G — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 6, 2021

46‘ Počelo je drugo poluvrijeme.

Gotovo je prvo poluvrijeme. Pogledajte kako izgleda akcija na terenima u Rimu i Londonu:

39′ Cavani konačno zabija! Urugvajac se opet našao u sjajnoj prilici i ovaj put je zabio za vodstvo Manchestera. Njegov pogodak pogledajte OVDJE.

32‘ Probudio se i Arsenal. Aubameyang je promašio odličnu šansu, a Villarrealu će posao otežati ozljeda Chukwuezea koji je morao izaći iz igre. Zamijenio ga je Yeremi Pino.

30‘ Još jedan udarac za Romu. Smalling je pretrpio ozljedu i morao je izaći iz igre nakon pola sata. Umjesto njega je ušao Darboe.

26‘ Ponovo Cavani u šansi 1 na 1 s vratarom i opet promašuje. Pucao je svom snagom ravno u Mirantea.

25‘ Nakon 25 minuta Arsenal još uvijek nema niti jedan udarac. Ni u okvir i izvan okvira Villarrealovog gola.

19‘ Veliku šansu promašio je Edinson Cavani. Mogao je Urugvajac pucati gdje je htio, ali odlučio se na lob. Prejako je dignuo tu loptu i ona je otišla preko vrata Rominog gola.

10‘ Nakon prvih 10-ak minuta mreže miruju, teško je da će se ponoviti spektakli kao prošlog četvrtka. Villarreal i Roma zasad izgledaju kao bolje momčadi na terenu.

1′ Počele su utakmice.

20:30 – Pogledajte sastave za večeras:

Lineups📃 #ROMMUN Manchester united — De gea, Bailly, Maguire, Pogba, Cavani, Greeenwood, Fred, Fernandes, Shaw, Wan-bissaka, Van de Beek Roma XI v MUFC: Mirante, Karsdorp, Smalling, Ibanez, Peres, Cristante, Mancini, Pedro, Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko #UEL — GIDI9JA (@gidi_9ja) May 6, 2021

20:00 – Nakon uzbudljivih prvih susreta polufinala Europske lige, večeras ćemo saznati finaliste ovog europskog natjecanja.

Nogometaši Villarreala i Manchester Uniteda stvorili su prednost u prvim utakmicama polufinala Europske lige svladavši na domaćim travnjacima Arsenal, odnosno Romu. Villarreal je bio bolji od Arsenala sa 2:1, dok je Manchester United nadigrao Romu sa 6:2.

U velikom fokusu bit će utakmica Manchestera i Rome koji su u proteklom kolu priredili pravi spektakl s osam pogodaka. zanimljiva okolnost je i da je trener Rome Fonseca doznao da će ostati samo do kraja sezone jer je Jose Mourinho već potpisao ugovor.

Rimljane čeka gotovo nemoguć posao, a ništa lakše neće biti ni Arsenalu. Villarreal se Unaijem Emeryjem se baš namjerio na ovo natjecanje i Žuta podmornica napravit će sve da spriječi još jedno englesko finale u europskim natjecanjima.