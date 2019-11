MANCHESTER CITY KRENUO PO OLMA: Da odmah riješimo. Je li to dobar transfer i što dinamovca zapravo čeka kod Guardiole?

Moramo zapitati je li prelazak u City dobra opcija za Danija Olma?

Dinamov trener Nenad Bjelica izjavio je u srijedu kako bi mladi španjolac i jedan od najtraženijih igrača u Europi, Dani Olmo, mogao napustiti zagrebački klub ove zime ili na ljeto.

“Dani je kao nogometaš i osoba impresivan. On je skroman momak, a s druge strane jako ambiciozan. Momak koji svaki dan želi učiti i usvojiti ono što mu se kaže te sam ponosan što sam mogao trenirati igrača poput njega. Siguran sam da će u klubovima u kojima će igrati u budućnosti pokazati isto što pokazuje u Dinamu i španjolskoj reprezentaciji“, izjavio je Bjelica za radijsku postaju Cadena SER Catalunya.

“Gledamo posljednje Danijeve utakmice u Dinamu. Vidjet ćemo hoće li otići sada na zimu ili na ljeto, no toliko je ponude pa na kraju Dani i klub moraju odlučiti što je najbolje“, naglasio je Bjelica. Smatra kako je Olmo “dotaknuo krov u Hrvatskoj”, no to nije konukrentna liga za njega te on ima prostora za napredak u atraktivnijoj ligi za koju je spreman.

Na meti Cityja

Otprilike nekoliko sati kasnije, talijanski i engleski mediji plasirali su zaista senzacionalnu informaciju. Naime, oni tvrde kako će već ove zime Olmo krenuti put Machestera. Navodno, potražuje ga Manchester City i spreman je ispuniti sve Dinamove zahtjeve, koji su do sada sezali sve do 40 milijuna eura.

U prošlom prijelaznom roku nitko se nije usudio ići po Olma baš zbog ultravisoke odštete, ali danas je Olmo ključni igrač Dinama, hit-igrač u Ligi prvaka i novopečeni reprezentativac Španjolske, a tek mu je 21 godina. Mladi je dinamovac danas velika želja brojnih europskih velikana, ali zaista je teško zamisliti da će, ako je dakako istinita, Dinamo i Olmo odbiti ponudu Manchester Cityja, kluba koji trenutno, uz Liverpool, igra najbolji nogomet u Europi i ima gotovo nepresušne resurse te svakako najboljeg trenera na svijetu Pepa Guardiolu.

Je li to dobro za Olma?

No, opet se moramo zapitati je li prelazak u City dobra opcija za Danija Olma? Iz našeg kuta gledišta, to je savršen transfer za Olma. Naime, Pep Guardiola ovoga ljeta ostaje bez jednog od najvažnijih igrača, Španjolca Davida Silve, a vidi vraga, Olmo igra baš na njegovoj poziciji, onoj polušpice, a isto tako dijeli ponešto karakteristika sa starijim sunardnjakom, poput eksplozivnosti, preciznosti u dodavanju, prodornosti, kreativci su, ali Olmo je fantastičan igrač za visoki pressing, nešto je viši i bolji u duelu od Silve, a opet je jednako lepršav i agilan. Dakle, bio bi gotovo savršen “pick” za City.

Pep Guardiola vjerojatno s Olmom neće imati previše problema kada je u pitanju prilagodba, Španjolac je, iako mlad, taktički vrlo potkovan igrač, ponajprije zbog kvalitetnog rada s Nenadom Bjelicom, ali također i zbog činjenice da je u profesionalnom nogometu još od svoje šesnaeste godine te da je već neko vrijeme dio španjolske nacionalne selekcije.

Sve u svemu, dojma smo kako bi transfer u Manchester City bio pun pogodak za Olma, te samim time i za engleskog velikana, a dakako Dinamo će na njemu zaraditi, navodno, barem 40 milijuna eura, iako ovaj vjerojatno vrijedi i puno više.