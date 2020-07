MAN. UNITED ZA SADA IMA TRANSFER GODINE: Stiže im igrač s kojim mogu napasti Premiership i Ligu prvaka, ali neće biti jeftin

Nijemci su navodno pristali na Unitedovu ponudu od 70 milijuna eura plus cijeli niz bonusa

Čini se kako su konačno, nakon mjeseci natezanja oko odštete, postigli dogovor. Manchester United uspio je nekako smekšati čelnike Borussije Dortmund i ovi su pristali pustiti svoju najveću zvijezdu, Jadona Sancha za manje od 120 milijuna eura, piše to Independent.

Nijemci su navodno pristali na Unitedovu ponudu od 70 milijuna eura plus cijeli niz bonusa koji bi im u konačnici možda priskrbio i svotu veću od traženih 120 milijuna eura. Borussia je do sada bila spremna spustiti se na 105 milijuna eura, ali Unitedu je to ipak bilo previše, ali sada je dogovor valjda konačno postignut.

Želi na Old Trafford

Dogovor je za sada postignut tek preko posrednika, a klupske bi se delegacije trebale uskoro i službeno sastati te finalizirati sve detalje. Sancho je mjesecima vagao, kao i njegovi predstavnici, treba li ići u United, ali sada kada je klub nanizao fantastičnu seriju rezultata i na kraju izborio Ligu prvaka, Sancho je pišu Englezi itekako zainteresiran za dolazak na Old Trafford.

Podsjetimo, Sancho je u Dortmund stigao 2017. godine za samo 7.5 milijuna eura iz Manchester Cityja, a za Dortmund je do sada u 99 utakmica zabio 34 gola i upisao je impresivne 43 asistencije.

S ovakvim igračem i fantastičnim Rashfordom, Martialom, Greenwoodom, Pogbom i Fernandesom, United svakako ima forcu kojom može napasti Premiership, a možda iznenaditi i u Ligi prvaka.