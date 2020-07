MAMIĆEVA REKONSTRUKCIJA DINAMA: Vraća dvojicu svojih vojnika i veterana. Jedan stiže besplatno, s drugim će biti problema

Mamić intenzivno radi na dovođenju dvojice bivših igrača “modrih”

Prvi konkretan potez novog trenera i ujedno sportskog direktora Dinama, Zorana Mamića, čak je malo i iznenadio javnost. Naime, odlučio je produžiti ugovor s odavno otpisanim napadačem Marijom Gavranovićem.

Gavranović već neko vrijeme nije u Zagrebu, Dinamo je odlučio da na njega ne računa u posljednjim utakmicama i ovaj je otišao za Švicarsku. Međutim, Mamić sada 30-godišnjeg napadača vraća s odmora i dogovara s njim novu suradnju do ljeta 2023. godine. Visina plaće za sada nije poznata, ali nagađa se da će biti puno manja nego ona iz prethodnog ugovora koja je iznosila otprilike 800 tisuća eura godišnje.

Povratak veterana

No, to nije bio jedini potez trenera Dinama. SN tvrdi da se već intenzivno radi na dovođenju dvojice bivših igrača “modrih”. Mamić navodno želi Josipa Pivarića i Leonarda Sigalija. Pivariću je istekao ugovor s Dinamom iz Kijeva, gdje je stigao prije tri godine baš iz Dinama za tri milijuna eura. Pivarić, ako dođe do dogovora, stiže na Maksimir bez odštete.

Nadalje, postoji mogućnost i da se na Maksimir vrati 33-godišnji stoper Leonardo Sigali. Navodno već pregovaraju s njim i neki su razgovori već obavljeni, ali moglo bi biti malih problema oko odštete. Njegov klub, Racing, traži previše novca jer Sigali ove sezone igra sjajno, a oni nemaju financijskih poteškoća i nije im hitno potreban novac. Sigali vrijedi oko milijun i pol eura i ugovor mu istječe tek za godinu dana, a Racing i zbog toga navodno traži oveću odštetu, ali prednost u pregovorima može biti činjenica da se Sigali silno želi vratiti na Maksimir.