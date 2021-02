Nakon što je Dinamo doznao svoje protivnike oglasio se trener Modrih Zoran Mamić

Nogometaši zagrebačkog Dinama u osmini finala Europske lige igrat će protiv Tottenhama odlučeno je na ždrijebu koji je u petak održan u sjedištu Europske nogometne federacije (UEFA) u Nyonu. U ovoj fazi natjecanja nije bilo nositelja, a međusobno su mogli igrati i klubovi iz istih zemalja.

Londonski sastav je na putu do osmine finala izbacio Wolfsberger sa 4:1 i 4:0. Prvu utakmicu osmine finala Modri će igrati 11. ožujka u Zagrebu, a uzvrat je tjedan dana kasnije u Londonu.

“Veselimo se utakmici, dobili smo atraktivnog protivnika, ali ne znamo koja je situacija s domaćinstvima s obziorm na stanje u Engleskoj. Znamo ih, često su na televiziji i puno smo ih gledali pa ćemo biti dobro pripremljeni. Neću sad ki bi da bi, dobili smo Tottenham i trebamo se fokusirati na to. Sad nam slijedi HNL pa ćemo o tome razmišljati”, rekao je Mamić nakon što je završio ždrijeb.

Upoznao sam Mourinha

“On je top 3 svjetskih trenerskih imena i to je privilegija. Međutim, ne igramo ni ja ni on, vjerujem da možemo pružiti dobar nogomet, a znam da neće biti lako. Ne bih se usudio komentirati Mourinha, on je preveliki trener da bih rekao bilo što negativno u njemu. Nije jednostavno sve posložiti, ali radi se o velikom treneru i ekipi”, rekao je Mamić pa dodao:

“Imao sam privilegiju upoznati Mourinha, imamo zajedničke fotografije. Od njega se može puno naučiti, a kad već njega spominjemo, jučer sam ga citirao na sastanku prije utakmice. Možda sam ga i prizvao. Rekao sam da je jednostavnost – genijalnost, a kompliciranje je skrivanje iza neznanja”, rekao je trener Dinama.

“Mi ovo uzimamo kao nagradu za sve što smo napravili u ovoj sezoni. Veselimo se svakoj utakmici i izazovu i želimo pružiti što bolju utakmicu. Neki pojedinci su prije dvije godine osjetili ovakvu utakmicu, ali nije to presudno ni da će promijeniti nešto. Imamo dobro izbalansiranu ekipu i želja je da svi ostanemo zdravi do te utakmice, pružimo što bolji otpor. Želimo im zadati puno glavobolje i da možemo napraviti dobar rezultat”, rekao je trener Dinama.