MAMIĆEV DINAMO IMA VELIKI PROBLEM: Na stranu poraz od Ferencvarosa i ispadanje iz pretkola LP, brine nas jedna druga, puno ozbiljnija stvar

‘Bruno Petković kao da uopće ne igra za gol, da zabije pogodak, neučinkovit je’

Nogometaši Dinama u srijedu navečer u Budimpešti, u 3. pretkolu Lige prvaka, iako su dominirali, ispali su od Ferencvarosa rezultatom 2:1. Jednostavno, Plavi su napravili previše pogrešaka protiv, ruku na srce skromnije momčadi, ali ekipe koja je znala i imala umijeće objeručke prihvatiti Dinamove poklone…

Prekinut niz od 24 gostujuće utakmice u pretkolima bez poraza

Prvi put u povijesti Dinamo je, tako, ispao od mađarskog kluba. Nije ovo blamaža, ali je sigurno veliki neuspjeh hrvatskog prvaka i naznaka da u Modroj momčadi postoje problemi…

Sedam je puta Dinamo igrao u skupini Lige prvaka, sedam je puta u svojoj povijesti eliminirao Mađare, ali ovog puta nije išlo. Ferencvaros se revanširao, iskoristio Dinamove slabosti, u obrani i napadu, i Dunav je ipak na kraju bio predubok za Zagrepčane. Prekinut je i niz od 24 Dinamove gostujuće utakmice u pretkolima bez poraza.

Božica Fortuna kao da je rekla ne, oduzela Dinamu sve ono što joj je prije dala. Jer, proteklih godina na putu prema Ligi prvaka Plavi su imali i sreće. Dobro, sreću treba imati, isprovocirati, sreća je bitna i ona prati hrabre. No, ovog puta nije bilo snage za eliminirati neke probleme…

“Da vam budem iskren, utakmicu praktički nisam ni htio pažljivo gledati drugo poluvrijeme. Jer, od prve minute se vidjelo da je pola momčadi u dekoncetraciji i da to nije to. Nije to prvi put, ali se Dinamu to rijetko osvećivalo. No, vrč ide na vodu dok se ne razbije. Previše je tu bilo dekoncetracije, previše pogrešaka u prvom poluvremenu, od zadnje linije pa pogotovo preko desne strane, beka i krila, izgubili su previše lopti, duela. I Uzuni i ostali njegovi suigrači prolazili su ih kao da oni ne postoje. Ferencvaros je poslije 1:0 imao još jedno tri-četiri prilike da poveća vodstvo, odnosno prilike da napravi prave šanse”, kazao nam je bivši trener Dinama Ilija Lončarević (75) odmah nakon dvoboja.

Neučinkovit Petković

Najveći dragulj Dinamove svlačionice Joško Gvardiol, krivac je za drugi gol. Ali, taj dečko ima tek 18 godina i ne treba mu zamjerati ovu pogrešku. Sve je to dio razvoja, nogometnog odrastanja. Treba, stoga, radije istaknuti njegove pozitivne stvari…

“Mislim da je Gvardiol odigrao više nego dobru utakmicu i dosta toga spasio i iščupao, kao najmlađi igrač obrane. Ali, ipak druge stvari dolaze na naplatu. U njih spada i neučinkovita igra Petkovića, koji kao da uopće ne igra za gol, da zabije pogodak… Sve te stvari kad se zbroje, uz to dovoljno i da Oršić ima loš dan, da mu ne ide, onda je Dinamo osuđen na ono što je bio osuđen u ovoj utakmici. Razočaran sam, ali treba biti iskren i reći da ovog puta se Dinamo nije provukao kao proteklih godina. Ne s ovakvom igrom, ne s ovakvim pogreškama”, ističe Ilija Lončarević.

Jasno je k’o dan da su u Modroj momčadi zakazale glavne karike. Mislav Oršić, Lirim Kastrati, spomenuti Vatreni Bruno Petković… Petar Stojanović je promašio onu sjajnu priliku u drugom dijelu u 53. nakon solo prodora, kao i onu u 8. minuti kad je primio točan pas i u situaciji jedan na jedan s golmanom domaćih odlučio pucati iz sve snage po sredini gola. Denes Dibusz tada je bio oprezan i lagano mu obranio šut Kastrati je u 54., pak, pucao tik uz vratnicu iz izgledne prilike s desne strane s nekih 8 metara. Mario Gavranović imao je dvije dobre prilike jednu za drugom u 92. koje nije iskoristio ili, bolje rečeno, obranio mu je onu prvu vratar Ferencvarosa Dibusz.

Lovro Majer odigrao je sjajno prvo poluvrijeme, sve do 60. minute kad ga je zamijenio Kristijan Jakić. Livaković je bio vrlo dobar i uz Majera jedna od svjetlih točaka koje, nažalost, nisu mogle zasjati, njihovo svjetlo nije moglo prevladati u “tami” na praznoj Groupama Areni. Kad zbrojimo sve viđeno, najviše zabrinjava u ovoj sezoni loša igra Petkovića, kao i ostalih glavnih vedeta zagrebačke momčadi, u koju spada i Oršić. Njih dvoje ne igraju na onoj razini na kojoj su igrali u prošloj, pogotovo u Ligi prvaka pod Bjeličinom palicom i vizijom. Sad se tek vidi što je za Dinamo značio i Dani Olmo, koliko nedostaju Damian Kądzior i Nikola Moro. Uz to, Dinamo Zorana Mamića ne igra onako dinamično i povezano kao prije, ne stvara toliko prilika, nije toliko opasan, igrači su propusni i linije nisu toliko pomične kao što je to bio slučaj kod Bjelice. Jedino pozitivno je to što je Zoran Mamić ozbiljniju priliku u prvoj momčadi dao Lovri Majeru i s tim pogodio…

‘Plavi su dozvolili Ferencvarosu da se vrati u igru’

“Dinamo je prije ljeta imao ono što je imao, posljedice su ostale, da li su i danas prisutne to ne znam i baš me briga. Samo znam da je Dinamo ovakve utakmice igrao prije i da se izvukao. Izvukli smo se i u Cluju. Nema se tu ništa pametno kazati. Znate, morate znati da je nogomet koncetracija. Ako to nemaš i ako nisi spreman fizički, onda ne možeš pobjediti niti za dvije klase slabije momčadi. Bez obzira koliko dobar bio. To je stvar stručnog stožera da analizira zašto su pojedini igrači bili na tom nivou na kojem su bili, odnosno nisu bili na očekivanom. Čitav napad je podbacio, morali su puno više dati. Svi ispred zadnje linije. Dinamo je imao dva igrača na nekom visokom nivou. Jedan je Livaković, drugi je Gvardiol. Ademi je odigrao svoju normalnu utakmicu, ali ništa više od toga. Ne znam što bi vam rekao, nije to bilo dobro, nije to to od Dinama. Ma pustite sve sve prilike, pustite i posjed lopte, nema nikakvog smisla to naglašavati. Dinamo je imao posjed lopte, ali to ne znači u današnjem nogometu da će neka momčad sigurno slaviti, pa to je davno proklamirana stvar. Dominacija i snagu koju je Dinamo pokazao protiv skromnog suparnika u većem dijelu utakmice nisu pretvorene u nešto konkretno. Umjesto da su igrači Dinama iskoristili taj nalet nakon što su zabili prvi gol, oni su se opustili i stali, tako dozvolivši Ferencvarosu da se vrati u igru. Nije to nikako dobro “, zaključio je Ilija Lončarević.