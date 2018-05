MAMIĆ ZAPRIJETIO DA ĆE SE UBITI KAO PRALJAK AKO ZAVRŠI U ZATVORU: Udruga ‘Dinamo – to smo mi’ reagirala na njegove tvrdnje

Udruga ‘Dinamo – to smo mi’ reagirala na Mamićev intervju u Globusu

Dinamov “savjetnik” Zdravko Mamić dao je intervju za Globus u kojem se osvrnuo na sudski proces koji se protiv njega vodi na Županijskom sudu u Osijeku po USKOK-ovoj optužnici.

Prema njoj je zajedno s bratom Zoranom, te Damirom Vrbanovićem i Milanom Pernarom oštetio Dinamo za 115,8 milijuna kuna. Dodatno je državu oštetio za 12,2 milijuna. Ipak, uvjeren je Mamić, svi će procesi što se protiv njega vode biti zaustavljeni.





‘Nisam kriv. Kad bih morao ići u zatvor, napravio bih isto što i general Praljak’

“Nisam kriv. Meni su izmislili ta djela za koja mi sude. I još ta izmišljena djela žele dokazati nezakonitim radnjama. To je zastrašujuće. Ja nemam druge opcije nego boriti se na sudu. Ali, kad bih morao ići u zatvor, ja bih napravio isto što i general Praljak. Ja sam vjernik i katolik, i to je u mojoj vjeri nedopustivo. Ali kad sam vidio što je napravio on, bio sam inspiriran i ja bih bez ikakve grižnje savjesti to isto napravio. Nikad u životu ne bih ušao u hrvatski zatvor nevin”, kazao je Zdravko Mamić.

Odmah su reagirali iz udruge “Dinamo – to smo mi” priopćenjem koje prenosimo u cjelosti:

‘Teški gospodarski kriminal’

“Udruga članova GNK Dinamo ‘Dinamo to smo mi’ ovim putem želi reagirati na tvrdnje iznesene u intervju u posljednjem broju Globusa (broj 1429) u kojem Zdravko Mamić, aktualni savjetnik Dinama i osoba protiv koje su u tijeku dva sudska postupka za teški gospodarski kriminal, a koji je prema u javnosti poznatim istragama osumnjičen za izvlačenje najmanje 330 milijuna kuna iz Dinama, najavljuje privatizaciju kluba.

U spomenutom intervjuu u Globusu gospodin Mamić ističe kako je Dinamo u proces privatizacije natjerao ‘Dio naših navijača iz redova Bad Blue Boysa koji su otvoreno tražili da dođe neki vlasnik kako bi, između ostaloga, eliminirali i mene. Mediji su stalno zazivali da se makne Mamić i pojedinci koji, jelte, bogate na račun Dinama. I gle čuda, kad mi pokrenemo privatizaciju, pojedinci koji su nas tjerali na to kažu da su sada protiv i da osnivaju udrugu ‘Dinamo, to smo mi”.

Raspisivanje demokratskih izbora u Dinamu

Prije svega, željeli bismo naglasiti kako su sve inicijative koje su pokrenute prije udruge članova “Dinamo – to smo mi”, a koje uključuju nastojanja navijačke grupe Bad Blue Boys, zatim građanske inicijative Zajedno za Dinamo, inicijative četiri Dinamova kapetana “Za naš Dinamo”, pa čak i akcije članova MNK Futsal Dinamo, tražile raspisivanje demokratskih izbora u klubu na kojima će članovi odlučiti tko će predstavljati njihove interese u Skupštini kluba, pa i u upravnim tijelima istoga.

Takav način funkcioniranja kluba nije nikakva utopistička težnja Dinamovih članova, da klub funkcionira po uzoru na Barcelonu, Real Madrid, Bayern i ostale njemačke klubove, već način na koji bi Dinamo, kao neprofitna udruga građana koja se velikim dijelom financira i novcem poreznih obveznika grada Zagreba, sukladno Zakonu o udrugama svih ovih godina i trebao funkcionirati.

Zakon o udrugama jasno nalaže kako članovi udruge njome upravljaju neposredno ili putem izabranih predstavnika u tijelima udruge na način propisan statuom. To što statut kluba nije usklađen sa Zakonom o udrugama, pitanje je za Ministarstvo uprave, Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove i Gradski ured za opću upravu, koji su svih ovih godina ignorirali eklatantno kršenje Zakona, a kojima smo u nekoliko navrata podnijeli zahtjeve da usklade statut kluba sa Zakonom, kako bi se povećala razina transparentnosti u izboru uprave i ostalih izvršnih tijela kluba.

Prema trenutnom statutu, Skupštinu kluba čine javnosti i ostalim članovima nepoznate osobe koje je predložio Izvršni odbor kluba, a onda ti isti nepoznati skupštinari biraju Izvršni odbor. Radi se o brojci od 80-ak ljudi koji predlažu i biraju sami sebe, a ostali punopravni članove te neprofitne udruge građana, suprotno Zakonu o udrugama, nemaju apsolutno nikakvo pravo u odlučivanju tko će predstavljati njihove interese u Skupštini kluba.

‘O privatizaciji ne može, niti smije odlučivati zatvorena Skupština kluba’

Dinamo je prema Zakonu o udrugama klub svih njegovih članova koji su njegovi formalni vlasnici i jedini imaju legitimitet za odlučivanje o eventualnoj privatizaciji kluba. O privatizaciji ne može, niti smije odlučivati zatvorena Skupština kluba koja nema nikakav legitimitet svojih članova za donošenje odluka unutar ove neprofitne udruge građana.

Također, osim što privatizaciju kluba pokušava provesti nelegitimno izabrana uprava, o samom procesu privatizacije se malo toga zna. Odnosno, javnost i članovi ne znaju zašto klub odlazi u privatizaciju. Kao glavni argument za pokretanje postupka privatizacije aktualni predsjednik kluba Mirko Barišić ističe: ‘Klub mora ići u privatizaciju jer nema drugog izlaza. Moramo preživjeti, bez svježeg kapitala staje mašinerija. Ne možemo se pomiriti s time da životarimo’.

Nas zanima, gospodine Barišiću, kako je moguće da klub ‘životari’ i ‘nema drugog izlaza’, ako je u klub u posljednjih desetak godina ušlo više od 300 milijuna eura od prodaje igrača, više od 60 milijuna eura od UEFA-inih nagrada za plasman u europska natjecanja te više od 30 milijuna eura od Grada Zagreba i njegovih poreznih obveznika (ukupno više od 400 milijuna eura, odnosno tri milijarde kuna)?

Kako je moguće da o privatizaciji odlučuje uprava zbog koje je klub u tri od posljednje četiri godine poslovao u minusu, od čega gubitak za 2017. godinu iznosi 112.8 milijuna kuna i koja je klubu nanijela veliku materijalnu, ali i moralnu štetu, budući da je aktualna uprava zbog svojeg djelovanja potjerala navijače i članove Dinama od dvojega kluba?

Nelegitimna privatizacija

Možda i najbitnije, ovu nelegitimnu privatizaciju pokušava provesti uprava čiji su sadašnji i bivši članovi suočeni s optužnicama za teški gospodarski kriminal i čiji se sudski proces za izvlačenje nekoliko stotina milijuna kuna iz Dinama trenutno odvija u Osijeku.

To znači da bi, u slučaju da sud u Osijeku Zdravka Mamića i ostale sudionike navodnog kriminala proglase krivima, eventualna privatizacija bila legalizacija pljačke koja se proteklih godina odvijala u Dinamu, budući da su iste osobe iz kluba navodno izvukle više novaca od procijenjene Dinamove vrijednosti.

Navijači i članovi Dinama nisu unisono protiv privatizacije, nego su protiv nelegalne privatizacije koju pokušava provesti aktualna uprava kluba koja nema legitimitet za donošenje nikakvih, a pogotovo ne ovako bitnih odluka o kojima bi trebali odlučivati isključivo njegovi formalni vlasnici, odnosno članovi, a dijelom i porezni obveznici Grada Zagreba koji svake godine s tri milijuna eura financiraju tu neprofitnu udrugu građana.

‘Privatizacija može, ali…’

Privatizacija može, ali ako tako o njoj eventualno odluče članovi na referendumu ili ako izaberu svoje predstavnike koji bi se u svojem programu zalagali za privatizaciju. Eventualna provedba aktualnog postupka privatizacije legalizirala bi pljačku koja se sustavno provodi u klubu već više od 10 godina.

Udruga članova “Dinamo – to smo mi” ovim putem još jednom zahtjeva obustavu procesa privatizacije kluba koju provodi nelegitimna uprava i usklađivanje statusa kluba za Zakonom o udrugama te ukidanje svih diskriminacijskih mjera prema punopravnim članovima Dinama. Također, apeliramo na sve navijače Dinama da se učlane u Klub i putem udruge članova zahtijevaju svoja članska prava i zaustavljanje pokušaja legitimizacije pljačke kluba putem nelegitimnog pokušaja privatizacije.

‘Navijači i posebno članovi kluba su ti koji vole klub bez partikularnih interesa’

Ime naše udruge “Dinamo – to smo mi”, nije nikakva patetična floskula, niti moto kojim želimo mobilizirati članove, već puka činjenica. Dinamo su njegovi članovi koji su prema Zakonu o udrugama ujedno i njegovi vlasnici te imaju pravo odlučivati o tome tko će upravljati njihovim klubom i, dakako, o tome žele i da njihova udruga postane nečije privatno vlasništvo.

Navijači i posebno članovi kluba su ti koji vole klub bez partikularnih interesa. Oni u njemu ne vide izvor osobnog probitka, poslovnih kontakata ili pak sredstvo za ostvarivanje vlastitih interesa, već su ti koji svojim članstvom, kupnjom ulaznica i artikla kluba, pa i sponzoriranjem, pomažu klubu u njegovom prosperitetu. Članovi su ti koju mogu i trebaju zaustaviti ovu nasilnu, netransparentnu i nelegitimnu privatizaciju kluba.

Dinamo – to smo mi”, stoji u priopćenju.