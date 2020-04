MAMIĆ VEĆ PRONAŠAO NOVOG TRENERA: Tko je talentirani strateg iz sjene i zašto je, trenutačno, idealan za Dinamo?

Samo se nadamo da neće napraviti iste pogreške kao Bjelica

“U ovom gradu nema mjesta za jednog od nas”, kaže tako stih kultne pjesme “Šejn” u izvedbi Haustora, a može se malo parafrazirati kako bi predočio trenutačnu situaciju u Dinamu. Na Maksimiru doista nema mjesta za obojicu, Zdravka Mamića i Nenada Bjelicu.

Mislilo se da će Mamić malo otpustiti uzde jer trenutačno nije fizički u klubu već se krije od hrvatske pravde u svojoj međugorskoj oazi, no, uzde nisu popustile i sada se jasno vidi tko i dalje vlada Dinamom, ali ovaj put iz potpune sjene.

Bjeličina pogreška

Bjelica si je, ironično zvuči, sam kriv za ovaj otkaz. Od tipa koji je nekoliko puta javno, ničim izazvan, naglašavao kako se redovno čuje s Mamićem, da ga je ovaj doveo i mu je rekao “da mu čuva njegov Dinamo”, do tipa koji prkosi Upravi kluba, Mamićima i odlazi pozdravljati Bad Blue Boyse zajedno sa svim igračima bez obzira na rezultat i raspoloženje. Bjelica je bio na tragu toga da postane “uno di noi”, kao i većina njegovih igrača, polako je počeo bivati prvim imenom kluba, gotovo pa zaštitnim licem, no prije svega bio je na tragu toga da postane simbol otpora Zdravku Mamiću. A to Mamić valjda nije mogao podnijeti.

Na koncu je koronakriza ubrzala proces koji se vjerojatno trebao dogoditi na kraju sezone. Bjelicu bi se na ovaj ili onaj način istjeralo iz klub ili bi se on gospodski sam povukao, ali odlučio je Mamić taj problem riješiti nasilno i ishitreno, dakle, odmah. Cijelom Bjeličinom stožeru uručen je otkaz, a igrače se danima provociralo i prozivalo putem priopćenja jer nisu pristali preko noći na smanjenje plaće.

Bjelica više nema niti jedan dobar razlog za ostanak i ovoga će tjedna obaviti razgovor s klubom kako bi se valjda dogovorili odlazi li sporazumno ili će zahtijevati odštetu jer ipak je ugovorom vezan za klub još godinu i pol dana. Prema svemu dosad viđenom kod Bjelice, iako možda ne bi trebao, za vjerovati je da će htjeti što manje drame oko cijelog ovog slučaja i kako će odabrati prvu opciju, ali opet, ako se dovoljno zainati, a nije da nema razloga, možda ode i uz eksploziju.

Jedini logičan nasljednik

Bilo kako bilo, Bjelica odlazi, a pitanje je tko će ga zamijeniti? Spominjalo se nekoliko imena. Bivša Mamićeva desna ruka Romeo Jozak, spominjao se čak i Zoran Mamić, kao i nedavno otpušteni trener Gorice Sergej Jakirović. Međutim, ispada kako Mamić ima drugačije planove. Naime, Dinamo bi nakon Bjelice trebao preuzeti trener Dinama 2, Igor Jovićević.

Usuđujemo se reći, Jovićević je vjerojatno najbolji mogući izbor za Bjeličina nasljednika. Iako je možda nebitno u cijeloj ovoj priči, Jovićević prije svega u sebi nosi Dinamov DNK, otac Čedo legenda je kluba, on je bio tu kao igrač, a ovdje mu igraju i sin i nećak. No, ono važnije, Jovićević je dugo sanjao ovu priliku i za nju se još bolje pripremao.

Tko je Jovićević?

Jovićević je imao zanimljivu igračku karijeru. Bio je veliki talent Dinama, a zatim je kao 18-godišnjak otišao u Real Madrid za čiju prvu momčad nikada nije zaigrao, ali je zato za B momčad upisao 15 golova u 79 nastupa. Potom se vratio u Zagreb, da bi nakon toga otišao u Yokohamu pa u Guarani. Nakon toga igrao je još i u Metzu, Shenyangu, Karpatima i Zhuhaiju te je na koncu završio karijeru.

Odmah nakon igračke karijere krenuo je u trenerske vode, prvo u Celju, a zatim je 2017. godine stigao u Dinamo. U Dinamu je Jovićević procvao kao trener, s B momčadi i juniorima u Ligi prvaka napravio je čuda, ali prije svega oplemenio je igru i počeo proizvoditi igrače koji su spremni istoga trena, čak i u tinejdžerskim godinama igrati za A momčad i na najvišoj razini.

Dvije godine zaredom Jovićević je ugurao Dinamove juniore među osam najboljih u Europi, a već sada u njegovoj ekipi ima dovoljno dobrih igrača za A momčad. No, zašto je važno da je sljedeći trener Dinama baš Jovićević, a ne netko od ostalih navedenih. Dinamo je, kao i većina klubova, u krizi i neće moći kupovati igrače, a od prodaje neće zaraditi niti približno koliko su se nadali.

Zašto baš on?

Jovićević bi trebao, prema svemu sudeći, povući što je više moguće mladih igrača koji su optimalni i, u biti, samo precrtati i početi nadograđivati svoj rad iz B momčadi. Sjajan je taktičar, drži se svoje filozofije, prati nogometne trendove, dinamovac je do kosti, a ono najvažnije za Zdravka Mamića, znat će Jovićević kako koristiti mlade igrače i od koga napraviti zvijezdu.

Vremena su takva da će se klubovi više morati oslanjati na vlastite igrače iz pogona i juniore, jer novca za skupa pojačanja i velike plaće neko vrijeme neće biti. Dinamo ima trenera koji to vjerojatno može ostvariti i zato se, kažemo opet, usuđujemo reći da je Jovićević najbolji izbor. I još nešto, Jovićević neće biti niti približno skup trener kao Bjelica i ovo mu je praktički ostvarenje sna pa će vjerojatno pristati na sve što mu Dinamo nudi.

Samo se nadamo da neće napraviti iste “pogreške” kao Bjelica…