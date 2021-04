Mamić je rekao i kako je Modrić trebao javno istupiti i stati u njegovu obranu

Zdravko Mamić prozvao je Luku Modrića u svom gostovanju u podcast Inkubatoru. Nekadašnji čelnik zagrebačkog Dinama, nedavno pravomoćno osuđen za izvlačenje više od 100 milijuna kuna iz kluba, javno je progovorio o svom odnosu s kapetanom Vatrenih i nekadašnjim igračem Dinama.

“Nažalost, u nikakvim smo odnosima iako se nikad nismo posvađali. Ja sam njegov navijač. Gledam utakmice Reala kad igra Modrić s istim žarom kao kad igra Dinamo. Za mene je on najbolji hrvatski nogometaš svih vremena. On je to postigao svojim radom. On živi za nogomet i zato je Modrić velik i zaslužuje naklon cijelog svijeta”, rekao je Mamić.

‘Odrekao sam se privatnog ugovora’

No nije sve završilo na pohvalama, Mamić je rekao i kako je Modrić trebao javno istupiti i stati u njegovu obranu.

“Ono što mi je neshvatljivo mi je ta njegova šutnja. To mi nije muški, to mi je huljski. Da čovjek nije sazvao press-konferenciju usred Madrida ili usred Zagreba, lupio po stolu i rekao: ‘P*čka vam materina bezobrazna, pa taj Mamić je mene uzeo kad sam ja bio izbjeglica s 14 godina, taj Mamić je bio graditelj Dinama iz kojeg sam ja otišao u Tottenham. Njegov sin me prodao u Tottenham i Real Madrid. On nije lopov.’ On ima privatni ugovor sa mnom koji sam ja samovoljno raskinuo. Imao sam s njim potpisan ugovor da ću dobivati vječno 20 posto njegovih prihoda. I kad je on odlazio iz Dinama, kako sam ja dobio određen novac, ja sam se odrekao prije 13-14 godina svojih potraživanja koja bi danas bila nekakvih 20 milijuna eura. Pogledajte što mi se dogodilo. Pa Modriću, kako možeš spavati? Nije li te sram?“, rekao je Mamić.

