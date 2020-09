MAMIĆ PROGOVORIO O PROBLEMIMA UOČI DERBIJA S HAJDUKOM: ‘Objektivno, nismo imali previše vremena za to’

Istaknuo je kako nisu imali previše vremena za pripremu, ali s mnogo optimizma putuju na Poljud

Nakon što su završene reprezentativne obveze, nastavlja se hrvatsko nogometno prvenstvo. Subota donosi najveći derbi, ogled Hajduka i Dinama na Poljudu s početkom u 19.05 sati.

“Bitno je da su nam se svi igrači vratili zdravi iz reprezentacije. Neki su dobili sitne udarce, ali nije to ništa što bi ih poremetilo i izbacilo iz konkurencije za utakmicu protiv Hajduka. Dakle, brojčano smo dobro popunjeni,” kazao je trener i sportski direktor “Modrih” Zoran Mamić.

Istaknuo je kako nisu imali previše vremena za pripremu, ali s mnogo optimizma putuju na Poljud.

“Objektivno, nismo imali vremena za posebno uigravanje za utakmicu s obzirom na to da su nam se zadnji igrači vratili tek u četvrtak i da smo u petak imali jedini zajednički trening koji je dan prije utakmice ionako više emotivnog karaktera. Nije, dakle, bilo velike mogućnosti za pripremu, ali dobro, to je sastavni dio našega posla. Znamo što nas čeka, znamo kakav je suparnik, koje su mu kvalitete. Pokušavamo mu naći mane i to iskoristiti. Vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu i upisati dobar rezultat,” dodao je Mamić.

Neće biti odgoda

Dinamo dočekuje derbi na vrhu ljestvice s tri pobjede, dok je Hajduk treći s dva boda manje.

Dodajmo kako Dinamu već u srijedu slijedi iznimno važan okršaj protiv Ferencvarosa u Budimpešti u 3. pretkolu Lige prvaka. Postojala je mogućnost da maksimirski klub pritom odgodi gostovanje u Splitu.

“Nema potrebe za odgodom iako četiri dana kasnije igramo protiv Ferencvarosa. Možda kasnije dođemo u situaciju da će nam trebati nešto slično, ali mislim da u ovom trenutku nije bilo potrebe za tim,” dodao je trener Mamić.

Sukladno propozicijama UEFA natjecanja, igrači i članovi stručnog stožera prve momčadi Dinama u četvrtak su podvrgnuti testiranju na COVID-19, a svi su rezultati testova negativni.

Svi klubovi sudionici UEFA natjecanja obavezni su obaviti najmanje dva testiranja uoči utakmice. Prva momčad Dinama drugo testiranje na COVID-19 obavit će u nedjelju, a testiranje će tada obaviti i delegacija.