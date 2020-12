MAMIĆ PROGOVORIO O ODLASKU IZ DINAMA I PRESUDI: Trener Dinama zagrmio – ‘Ako presuda bude pravomoćna, odslužit ću’

Ovih se dana intenzivno govori o mogućem odlasku Zorana Mamića na mjesto izbornika reprezentacije UAE

Trener zagrebačkog Dinama, Zoran Mamić, održao je medijsku konferenciju uoči utakmice šestog kola Europa lige. Dinamo u četvrtak u 21 sat na svom terenu dočekuje CSKA iz Moskve i to potpuno rasterećeno jer će neovisno o rezultatu natjecanja po skupinama završiti na prvom mjestu.

Dinamo do sada nije primio niti jedan gol u Europa ligi, ali Zoran Mamić tvrdi kako na 0:0 neće igrati.

“Možemo biti zadovoljni s onim što smo do sada uradili tako da ovu utakmicu dočekujemo bez pritiska. Mislim da je ova utakmica ipak možda bitnija od svih. Svaka utakmica u skupini donosi dva boda u koeficijentu, a taj koeficijent nas prati pet godina što je za naš klub vrlo bitno. Pored toga, možemo skupinu završiti bez primljenog gola i poraza. I to treba uzeti kao motiv. To će ostati zapisano u povijesti ako se dogodi. Imamo jako puno motiva. Ako se danas ništa ne promijeni, ići će najbolji sastav. Nećemo igrati defenzivnije. Ne znamo igrati na 0:0 i ne razmišljamo o tome. Bio bih sretniji da pobijedimo 5:4 nego da utakmica završi 0:0. Pobjeda je pobjeda”, kazao je Mamić.

O presudi i odlasku iz Dinama

Ovih se dana intenzivno govori o mogućem odlasku Zorana Mamića na mjesto izbornika reprezentacije UAE, kao i o činjenici da se bliži datum nastavka suđenja u Osijeku. Mamiću nikako nisu “sjele” te priče pa je bio podosta oštar.

“Vi mediji se na jedan vrlo neprikladan način odnosite prema meni. Piše se mnogo neistina. Zamajava se javnost i s mojom nepravomoćnom presudom. Pišu da sam ja oštetio državni proračun, a to u nepravomoćnoj presudi nigdje ne postoji. Ako pišete o tome, onda se informirajte. Druga stvar, to je nepravomoćna presuda. Dozvolite da sam ja još uvijek nevin. Siguran sam da ona neće biti potvrđena jer znam da nisam kriv, a proces je vođen tako da je to katastrofa i sramota za hrvatsko pravosuđe”, rekao je Mamić i zatim poručio kako će, ako presuda bude pravomoćna ostati ovdje i odslužiti kaznu.

“Ako bude pravomoćna, i ovaj put ću biti ovdje, a zna se što se u tom trenutku događa. Ja ću onda odslužiti ono što treba ako oni to tako odluče. Što se tiče pitanja oko izborničke pozicije u Emiratima. Moj stožer i ja smo imali sjajne rezultate u Emiratima. Stalno postoje upiti za nas pa tako i ovaj upit za reprezentaciju Emirata. Ja ostajem u Dinamu. Meni je čast da me zovu kada vidite koji su sve svjetski treneri bili tamo na izborničkim pozicijama. Vodit ću Dinamo sve dok klub bude htio”, poručio je Mamić.