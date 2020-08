U intervjuu je rekao da bi bez problema preuzeo Crvenu zvezdu ili Partizan kad bi imao priliku, a sad je tu izjavu objasnio

Bjegunac od hrvatskoga pravosuđa i savjetnik u zagrebačkome Dinamu Zdravko Mamić u razgovoru za Sport klub koji je izašao u četvrtak navečer govorio je o svemu i svačemu.

Dok je ranije pušten dio njegovog razgovora u kojem je govorio dosta o propasti Jugoslavije i o Srbima, u takvom je tonu nastavio i u podosta dugačkom razgovoru iz kojeg smo pokušali izdvojiti neke najzanimljivije izjave.

U intervjuu je rekao da bi bez problema preuzeo Crvenu zvezdu ili Partizan kad bi imao priliku, a sad je tu izjavu objasnio:

“Vidjeli ste da je Dinamo multikulturalan klub, kada je dovođenje igrača u pitanju. To je višenacionalan klub u kome nacionalnost nije uvjet za igranje. Naprotiv, u Dinamu igraju sve nacionalnosti – muslimanske, srpske ili bilo koje druge. Nemam nikakav razlog zbog kojeg ja sutra ne bih radio u Crvenoj zvezdi ili u Partizanu jer su to za mene institucije. Kada ne bih imao bolju situaciju, da nisam u Dinamu i da na tržištu u normalnim, uređenim okolnostima imam takvu ponudu, zar to ne bi bila privilegija za mene? To ne bi bila kazna. Ja se na to ponosim, iako znam da ću zbog toga imati mnogo problema. Ne želim biti u koloni ljudi koji sotoniziraju narode, ali ću biti na braniku onih koji će pokušati diskreditirati zle pojedince koji štete našim narodima. Želim promovirati ljudske vrijednosti, normalne vrijednosti, a i ja sam bio grešan i zato se ispričavam ako sam nešto nekada pogrešno napravio”, rekao je Mamić.

MAMIĆ REKAO DA BI BEZ PROBLEMA RADIO U ZVEZDI: ‘Pogledajte što smo napravili od Jugoslavije, jedne od najljepših zemalja na svijetu’

Vučić i Đoković

Progovorio je i o Novaku Đokoviću te svom odnosu s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

“Kada su moje kćeri gledale Đokovića kako se penje na ljestvici, one nisu spavale danima. Đoković je naš. Ne samo Đoković, i Džajić je moj, Zeka je moj, Maljković je moj, Mirko Sandić, izbornici, igrači… To su ljudi za koje sam ja navijao i veselio se. Prema tome, Đokovića nema što tko braniti. On je broj jedan u svijetu od osam milijardi ljudi, u svijetu gdje svi žele biti Đoković. Čovjek dođe u Hrvatsku usred sezone promovirati hrvatski turizam, radost, igru, sport i primjer mladima i onda bi ga netko trebao napadati. Hrvati obožavaju Đokovića i to ne samo njega, već i poštuju svaki srpski uspjeh. Ako srpski turist dođe u neki grad u Dalmaciji i neka poremećena osoba mu probuši gume na autu, nepošteno je reći da su svi Hrvati fašisti. To nije istina. Ja znam na tisuće ljudi iz Srbije koji dolaze u Hrvatsku, koji su dočekani kao kraljevi i koje Hrvati poštuju” istaknuo je Mamić, koji je potom uputio poruku Vučiću:

“Poručujem mom prijatelju Vučiću da malo obuzda sebe i svoje jastrebove Vulina i Dačića. Kako smo ga lijepo primili na inauguraciji Karamarka, kako ga je predsjednica primila. Hrvati su srpska i Vučićeva braća. Prema tome, neka spusti tonove. Ne moramo se voliti u krajnjoj liniji, ali moramo se poštovati. Ali, mislim da nema razloga da se ne volimo jer smo susjedi i braća. Od pamtivjeka smo tu gdje jesmo i dugo ćemo još biti tu. Apostrofirali ste Kraljevinu Jugoslaviju, prvu i drugu Jugoslaviju. Sutra će Srbi biti ili s nama u Europskoj uniji, a ja tvrdim da hoće ukoliko ona opstane ili će se stvoriti neka nova tvorevina u kojoj ćemo opet biti zajedno”, rekao je Mamić.

Hajduk i Lokomotiva

Dotaknuo se gazda Dinama u intervjuu i Hajduka.

“Normalno je da Hajduk u Jugoslaviji ima mnogo navijača jer je bilo mnogo Dalmatinaca po Srbiji i širom Jugoslavije – vojnih lica, političara… Tito je bio čovjek koji je posebno simpatizirao Hajduk. On je imao svoje uporište u tom vojnom establišmentu. Hajduk se sada zatvorio u svoje dvorište i umjesto da se okrene sebi i onome gdje je najjači – svojoj bazi, mladosti, temperamentu, južnjaštvu… Ja da sam predsjednik Hajduka, izravno bih napadao Rim preko mora. Ako se sjećate, Mojsije je zamahnuo rukama i otvorilo mu se more. Tako bih i ja rekao: ‚Sada napadamo Rim‘ i isušio bih more na putu do Rima, koji je to južnjački temperament. Ali, oni su sve to pretvorili u svoju destrukciju. Sa svima su se posvađali i to je njihov problem. Šteta je za Dinamo i za hrvatski nogomet, jer da su oni jači, i Dinamo bi bio jači jer nas oni stimuliraju da budemo bolji. Nema meni većeg stimulansa od meča s Hajdukom. Sutra da igram sa Zvezdom ili Partizanom, ja bih se pozdravio i poljubio s njihovim funkcionerima, ne bih se skrivao ni od koga, ali bih sanjao da ih pobijedim”, rekao je Mamić.

Priznao je i svoj veliki utjecaj na Lokomotivu koju je, kako kaže, izvukao od skorog propadanja.

“Taj klub nitko ništa nije pitao, osim ove budaletine Mamića, koji je rekao: ‚Uzimamo taj klub da vratimo njegovu svjetsku tradiciju‘. Uzeli smo ga kada je ispao iz četvrte lige i ja sam frajeru, koji je bio predsjednik toga kluba, dao popis ljudi i rekao da održi skupštinu. Bio sam postavljen za predsjednika tog kluba, tada je to bilo moguće. Bio sam prvi predsjednik tog kluba prije par godina, a bio sam izvršni direktor Dinama. Mic po mic sam ga počeo dovoditi u red i svake godine smo išli po rang više. Ja sam se u jednom trenutku maknuo, jer to nije bilo normalno niti zakonski. Ali ovo sve što mi radimo, to je sve lažno prikazivanje i prijevara. O tome pričam svo vrijeme”, rekao je Mamić koji je u jednom dijelu intervjua rekao da ne bi bilo prve hrvatske lige da nije bilo njega i Dinama.