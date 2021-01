MAMIĆ OGORČEN NA SUĐENJE PROTIV HAJDUKA: ‘Ja ne znam u kojoj se državi još ne bi sudio bar jedan penal Dinamu’

Nakon utakmice oglasio se trener Dinama

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Hajduk sa 3;1 i pobjegao Osijeku na tri boda prednosti.

Bio je to drugi susret Paola Tramezzanija na klupi Hajduka i prvi poraz, nakon što je debiju slavio na Šubićevcu protiv Šibenika.

Nakon utakmice oglasio se trener Dinama Zoran Mamić.

DINAMO – HAJDUK 3:1: Zagrepčani obranili Maksimir usred totalne splitske ofenzive; Svašta se događalo u derbiju

Ogorčen suđenjem

“Naravno da ulazak u utakmicu nije bio dobar, primili smo gol, brzo smo se vratili, zabili dva lijepa gola, za mene Hajduk poslije, Dinama imaju drugu najbolji ekipu, danas kako su se prezentirali, oni spadaju u vrh hrvatskog nogometa. Imali smo problema, igrača sa crijevnom virozom, ozljedu Moharramija, koja neće biti bezazlena, ali to moramo još utvrditi”, rekao je nakon utakmice Zoran Mamić za Arena Sport televiziju.

“Hajduk je odigrao dobro, mi trkački nismo bili dobri, Lovro nije bio trkački u formi, morali smo na silu mijenjati. Mi smo igrali na svom terenu, željeli smo nametnuti svoju igru, treba čestitati cijeloj momčadi”, rekao je Mamić pa dodao:

“Htio bih još nešto dodati, ne znam biste li me to pitali. Ogorčen sam na suce, ne samo danas. Sudac Zebec u gorici je krivu dosudio aut, on nije znao da ćemo mi zabiti gol nakon toga, kao što se dosudi pet krivih autova svaku utakmicu. Ono što su radili suci i VAR danas, to je sramota. Ne znam u kojoj se državi ne sudi bar jedan od ona dva penala u prvom dijelu za Dinamo. Jedan od naših najkvalitetnijih sudaca i moj prijatelj je bio u VAR sobi. Evo, recite još jednu odluku kapitalnu koja je bila u korist dinama ove sezone”, zaključio je Mamić nakon utakmice.