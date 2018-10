‘Ja im, kao i svi navijači Dinama, od srca to želim i zaista vjerujem u europsko proljeće’

Pobjedama 4-1 protiv Fenerbahčea i 2-0 protiv Anderlechta nogometaši Dinama sjajno su započeli nadmetanje u Europskoj ligi. Hrvatski prvak je lider ljestvice skupine D, a pred njim je ogled protiv Spartaka u Trnavi pred praznim tribinama tamošnjeg stadiona. Susret započinje u 18:55 sati.

Najavio ga je za Sportske novosti Zoran Mamić koji je maksimirsku momčad vodio u 28 europskih utakmica. Aktualni trener Al Aina iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kaže:

‘Dinamo igra zrelo’

“Sigurno da Dinamo u Slovačkoj čeka teška utakmica, radi se o momčadi koja je na početku sezone izbacila poljskog prvaka Legiju i potom napravila još neke kvalitetne rezultate. Ipak, Dinamo stvarno igra odlično ove sezone, jako zrelo i baš onako kako se treba igrati u Europi tako da imam razloga vjerovati u novu pobjedu.”

Pobjeda u nadolazećem ogledu dodatno približava toliko željeno proljeće u Europi za maksimirski klub. Mamić na tu temu veli:

“Naravno da je ovo fantastična situacija, šest bodova nakon dva kola. To je nešto o čemu su svi navijači Dinama mogli samo sanjati. Odigrali su Modri čudesnu utakmicu protiv Fenera, upisali sigurnu pobjedu, a onda to i potvrdili novom pametnom utakmicom i bodovima iz Belgije. Naravno, ništa još nije gotovo, imaju još četiri utakmice i 12 bodova je u igri, ali Dinamo si je stvarno napravio odličnu situaciju. Presretan sam zbog toga, istinski uživam…”

Korak po korak

“Bez obzira na dvije sjajne pobjede i šest bodova, vodeće mjesto na ljestvici, ne treba unaprijed ništa najavljivati. Iako je blizu, europsko proljeće je isto tako daleko. Nogomet je nepredvidljiva igra. Još je 12 bodova u igri i treba ići utakmicu po utakmicu. Siguran sam da trener Bjelica, koji je pokazao da je bio pravi potez maksimirske uprave, upravo tako i priprema igrače. Ja im, kao i svi navijači Dinama, od srca to želim i zaista vjerujem u europsko proljeće”, tvrdi i dodaje:

“Klub je složio odličnu momčad, kvalitetno je vođena i onda rezultati dođu kao nagrada svima. To svakako valja istaknuti.”

Dug ostanak u Europi

Upitan prati li Dinamove utakmice nekadašnji igrač i trener kluba iz Maksimira je odgovorio:

“Pa naravno, kako bismo to propustili? Gledamo svaku utakmicu! Jasno, kad god je to moguće zbog naših utakmica. Gledat ćemo i ovu sa Spartakom. To su posebni trenuci, posebni doživljaji. Okupimo se svi zajedno i navijamo za Dinamo. Bogme, glasno, pratimo svaku akciju. Gledali smo i utakmice ostalih hrvatskih klubova u Europi, ali, nažalost, to nije potrajalo. Zato se nadam da će Dinamo jako dugo biti u Europi ove godine. I ne samo ove.”