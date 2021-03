Zoran Mamić iznenadio potezom kakav još nije viđen na Maksimiru

Nogometaši Dinama mučili su se sa Slavenom danas u prvom poluvremenu četvrtfinalne utakmice Kupa Hrvatske. Gosti iz Koprivnice odlično su se postavili u obrani, branili, gusto su stajali u obrani i čekali da razvuku dinamovce brzom tranzicijom. Trener Plavih Zoran Mamić nije bio zadovoljan viđenim.

Kad je sudac označio kraj prvog dijela, Mamić mlađi je sve igrače, i one koji su igrali u prvom poluvremenu i one koji su bili na klupi u tom trenutku, pozvao u svlačionicu na razgovor. To je, kako je to i komentator utakmice na HNTV-u Ivica Blažičko istaknuo, još neviđen potez na Maksimiru. Inače je praksa da oni koji su igrali odu u svlačionicu, a ostatak, neki od rezervnih igrača, pogotovo oni mlađi ili neki koji neće dobiti priliku ili teško da će ju dobiti, oni ostanu na terenu i pucaju na gol, zagrijavaju se s loptom…

No to nije sve. Zoran Mamić je pred početak drugog poluvremena na zagrijavanje poslao samo trojicu nogometaša, a ostali igrači su se zadržali u svlačionici sve dok sudac nije pozvao momčadi na nastavak susreta. Tek tad su izašli na travnjak…

“Stvarno se ne sjećam kad sam kod Dinama vidio da nikog nije bilo na zagrijavanju na poluvremenu na Maksimiru stvarno. Vjerojatno nikad nisam ni vidio”, iznenađen je bio i komentator HNTV-a Ivica Blažičko. Ne znamo što im je rekao, ali očito je urodilo plodom, jer su Plavi u nastavku zabili dva gola.

Nakon Rijeke plasman u polufinale Hrvatskog kupa izborili su i nogometaši zagrebačkog Dinama.

“Modri” su u četvrtfinalnom ogledu na stadionu Maksimir pobijedili Slaven Belupo s 2:0, a golove su zabili Bruno Petković (70-11m) i kapetan Arijan Ademi (77).

Repriza nedjeljnog ogleda

Bila je to repriza njihova nedjeljnog ogleda kada je Dinamo na istom stadionu slavio sa 3:0. Momčad iz Koprivnice se u obje utakmice dobro držala u prvom poluvremenu, no Dinamo je u nastavku slomio suparnika.