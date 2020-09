Oglasio se pred novinarima i kapetan Dinama Arijan Ademi

Zagrebački Dinamo u četvrtak će na Maksimiru od 19 sati protiv estonske Flore tražiti prolazak u skupinu Europske lige. Momčad Zorana Mamića u vrlo je dobroj situaciji, bar što se ozljeda tiče, no forma im nije baš zavidna u posljednje vrijeme.

Mamić je dan prije utakmice stao pred novinare i najavio susret s Estoncima.

“Ono što smo propustili je iza nas. Momčad je svjesna, i to ne treba kriti, da je Dinamo apsolutni favorit, ali da moramo respektirati protivnika. Vidjeli ste protiv Ferencvaroša što se sve može dogoditi. Radi se o protivniku koji je dominantan u svojoj ligi i koji igra ofenzivan nogomet. No, ovo je drugi nivo i očekujem da će drukčije igrati. Taktički su dobro obučeni, dobri su u prekidima i na to moramo obratiti pažnju”, rekao je Zoran Mamić o svojim protivnicima te dodao da će na teren izvesti svoju najjaču postavu. Osvrnuo se i na Joška Gvardiola koji je postao igrač Leipziga, no ostaje na posudbi u Dinamu.

Ostaje do daljnjega

“Prijelazni rok još nije konačan i duži je nego u nekim dijelovima Europe. Sigurno će biti noviteta, ali kakvih i kada bit ćete na vrijeme obaviješteno. Dinamo je napravio sjajan posao oko Joška Gvardiola. Detalje ugovora ne treba iznositi. Joško ostaje igrač Dinama do daljnjega. Ne znam hoće li to biti do siječnja ili srpnja. On zaslužuje biti član Dinamove ekipe, on će sutra igrati. Ne zato da bi Dinamo dobio bonus, već jer je to zaslužio”, rekao je Mamić.

“Nema lako ćemo. Veliki je ulog u ovoj utakmici i moramo ući sto posto unutra i plasirati se u Europa ligu. Nema unaprijed dobivenih utakmica pa tako nije ni ova. Mi jesmo favoriti, ali to moramo dokazati sutra na terenu”, rekao je Ademi.