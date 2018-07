MAMIĆ IZ MEĐUGORJA SA JASNOM PORUKOM: ‘Mislite da bi Dalić bio izbornik da sam ja bio protiv?’

Hrvatska je ostvarila povijesni uspjeh na Svjetskom prvenstvu u Rusiji

Nakon povijesnog uspjeha hrvatskog nogometa i ulaska u finale Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, domaći mediji ne prestaju govoriti o igrama reprezentacije, ali i situaciji van terena. Tako se, između ostalih, u intervjuu za SN, iz Međugorja javio Zdravko Mamić, nepravomoćno osuđen na šest godina i tri mjeseca zatvora.

‘Jasno je da se i mene pitalo koga bih za izbornika…’

“Kad je došlo do smjene Čačića, pa valjda vam je jasno da se tada pitalo i mene koga bih za izbornika. Budimo realni, kako bi Dalić bio izbornik da sam ja bio protiv? Nadalje, pitajte izbornika jesam li ja bio taj koji je preokrenuo čitav Izvršni odbor kazavši im da Ladić ide u SAD? Kad već propitkujte, to sam izravno dogovorio s izbornikom. Kao što je izbornik sa Zoranom Mamićem dogovorio da analitičar iz njegova kluba bude u stožeru. Mislim da je to najbolji odgovor na vaše pitanje”, rekao je Mamić za SN.

‘Lako se sada kititi Dalićevim perjem’

“Dalićeva komunikacija bila je najbolja dosad, nijedan izbornik Hrvatske u povijesti nije imao tako dobru komunikaciju. Žao mi je da u ovim trenucima, kad je sve lijepo i divno, daje povoda onima koji žele srušiti njega i hrvatsku reprezentaciju da dođu do riječi. Ne vidim uopće smisla u ovoj priči oko Dalića jer ne postoji nijedan čovjek na kugli zemaljskoj koji će nešto kazati protiv njega. Lako se sada kititi Dalićevim perjem, ali netko ga je postavio za izbornika i dao mu priliku. Davor Šuker i Izvršni odbor HNS-a jednoglasno su ga postavili za izbornika! To mi fali, ta zahvala Dalića Izvršnom odboru i Šukeru. Jer to je neodvojivo. Ti štosevi da je Šuker bio za Dalića, a članovi IO-a protiv, to su laži. Konačno, ja kao bivši suradnik ljudi u hrvatskom nogometu također sam bio za Dalića”, dodao je.

‘Doživio sam osobnu satisfakciju’

“Ovaj rezultat Hrvatske produžio mi je život! Bio sam beskrajno sretan, bila je to najveća promocija reprezentacije, nogometa, igrača, izbornika Dalića i države. Bilo mi je to u sportskom smislu najljepše u životu. Od kada je hrvatske države, ovo je bila najveća radost i najveće ujedinjenje. Konačno, i ja sam svojevremeno bio dio toga, tako da sam doživio i osobnu satisfakciju. Od sveg srca čestitam igračima i Zlatku Daliću na povijesnom uspjehu. Oni su zaslužni, oni su kruna onoga što su svi nogometni djelatnici, ako hoćete i ja, radili da bi se to dogodilo. Nisu bili Modrić, Rakitić, Subašić ili Mandžukić, ali su omogućili svima da se mogu ovako nogometno izraziti. Neodvojivo je to, ne treba se sad bacati kamenje i odvajati Dalića i igrače nasuprot HNS-u. Kako bi se ovo sve ostvarilo u nogometu da nije bilo vrijednih sportskih radnika? A sad se svi žele ukrcati u taj pobjednički vlak. A velika većina njih bili su protiv reprezentacije i HNS-a”, zaključio je bivši izvršni dopredsjednik Dinama.