MAMIĆ IZ MEĐUGORJA OPET DRŽI MORALNE PRODIKE: Nova poruka je dosta teatralna – ‘Biti spreman prije oluje ponekad znači…’

Znate već kako to ide kod Mamića – njegova uvijek mora biti zadnja

Bivši izvršni predsjednik Dinama, a danas siva eminencija tog kluba i bjegunac pred hrvatskim pravosuđem, Zdravko Mamić, javio se putem svog službenog Facebook-profila kako bi komentirao rezanje plaća u Dinamu. Drastične mjere izazvale su kaos prošloga tjedna i rezultat je bio otkaz svim pomoćnicima trenera Nenada Bjelice.

Mamić je iz svoje oaze u Međugorju otkrio svima koliko je klub isplatio za primanja stručnog stožera Dinama i Nenada Bjelice u proteklih 20 mjeseci i to doslovce u kunu. Objavu je završio porukom – “Game over”. Ubrzo nakon toga sitigao mu je odgovor udruge “Dinamo – to smo mi” u kojem su ovi istaknuli ponešto zanimljivih detalja o Dinamu i Mamićevu poslovanju.

No, znate već kako to ide kod Mamića – njegova uvijek mora biti zadnja. Pa je tako nakon svega on objavio na Facebooku novu poruku, ovaj put nešto kraću, ali zato teatralniju. I da, očitao je svima moralnu lekciju o štednji.

“Biti spreman prije oluje ponekad znači razliku između života i smrti. Dinamo će biti spreman. Laku vam noć želim”, napisao je Mamić i objavio citat: “Štedi se kad se ima, a ne kad se nema!”.