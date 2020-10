MAMIĆ SKROZ SUPROTNO OD BJELICE: ‘Nije mi jasno zašto ne postoji VAR, Ademi kaže da je ono bio 300 posto penal’

Govorio je i o uvođenju Petkovića u igru. Mnoge je iznenadilo da je on od prve minute ostao na klupi

Nogometaši zagrebačkog Dinama na startu Europske lige pred 1.270 gledatelja na stadionu Maksimir odigrali su bez pogodaka protiv Feyenoorda.

Zanimljivo, bila je to jedina utakmica prvog kola od 24 susreta koliko ih je bilo na programu, koja je završila bez pogodaka.

Bila je to predstava u kojoj su gosti imali više prilika, čak i jedanaesterac u osmoj minuti kojeg nisu realizirali, dok je Dinamo od 72. minute imao igrača više, ali nije uspio probiti suparničku obranu i tako kazniti gostujuće promašaje.

Nakon susreta za Arenu Sport progovorio je trener Dinama Zoran Mamić koji se posebno osvrnuo na suđenje. U drugom poluvremenu bila je situacija u kojoj je Dinamo mogao dobiti penal.

“Teško mi je komentirati suđenje, nisam vidio na televiziji. Sa strane se činilo da je, Ademi kaže da je bio penal 300 posto. Nije mi jasno da nema VAR-a u grupnoj fazi, ali dobro. Nije bilo onako kako smo željeli na početku, teško je reći što je bilo. Konstatirali smo da nismo dovoljno dobri u prvom dijelu, nismo bili pravi, a u drugom smo preuzeli inicijativu. Veseli me doprinos igrača s klupe, unijeli su puno kvalitete i energije”, rekao je Mamić.

‘Bilo je malo grča’

“Kad se pogleda, pogotovo nakon isključenja, stanje na terenu, ostaje žal što nismo zabili, ali s obzirom na cjelokupnu utakmicu, to je najrealniji ishod. Oni su bili nešto bolji u prvom dijelu, imali taj penal. Mi smo u drugom bili brži, imali smo nekoliko debitanata bez europskog iskustva i ipak možemo biti zadovoljni”, rekao je Mamić pa dodao:

“Da, bilo je malo grča, vidjelo se to na nekim igračima, ali to je dio posla. Trebamo biti strpljivi i pametni. Ne smijemo ni dizati ni spuštati njihovu prezentaciju jer su oni mladi dok to sve ne bude kako treba.”

Govorio je i o uvođenju Petkovića u igru. Mnoge je iznenadilo da je on od prve minute ostao na klupi.

“Ulazak Petkovića? Imali smo drugačiju ideju pa smo silom prilika radili zamjene. Bila je ideja da budu Petko i Gavro zajedno, ali Gavro je osjetio neki problem pa ga nismo htjeli riskirati jer imamo još važnih utakmica. Luka i Petko su igrali odlično zajedno, imao je Luka i dvije šanse, šteta što je to golman obranio”, objasnio je Mamić.

“Nogomet se igra za golove pa mi nije toliko bitno što ga nismo primili, radije bih volio da smo zabili jedan više. Remi u drugoj utakmici? Malo me iznenadio, Wolfsberger nije na nivou CSKA, ali bilo je iznenađenja i na drugim utakmicama. Gledamo sad na Šibenik i sav fokus je na tome. Idemo sad u Moskvu igrati protiv momčadi s puno dobrih pojedinaca, ali dat ćemo sve od sebe da pobijedimo”, zaključio je trener Dinama.