MALO TKO JE OČEKIVAO DA ĆE SE OVO DOGODITI BAŠ MODRIĆU: Započela velika kampanja koja će mu odrediti sudbinu u Realu

Odlična forma Luke Modrića koja je započela nakon pauze prouzročene pandemijom koronavirusa prošle sezone, nastavila se i u novoj sezoni i danas je hrvatski nogometaš sa 35 godina na leđima ponajbolji igrač Real Madrida.

No, s Modrićem postoji i problem. Hrvat, naime, ima ugovor do sljedećeg ljeta i za sada nema naznaka da će mu Real produljiti suradnju. No, ugledni i najtiražniji sportski dnevnik u Španjolskoj, Marca, započeo je, očito, veliku medijsku kampanju da se Modriću produlji ugovor, iako je do prije malo više od pola godine intenzivno provodila kampanju koja je praktički istjerivala Modrića iz Real Madrida zbog kraćeg perioda loše forme.

“Nakon što je gol potvrdio pobjedu Reala na Camp Nouu u subotnjem El Clasicu, predsjednik Florentino Perez mu je na ulazu u klupski avion koji je Real vozio iz Barcelone u Madrid predao Realov dres s brojem 350. Modrićev meč protiv Barcelone bio je 350. za Real. Na toj, najvećoj utakmici, nije samo ostvario navedeni podvig nego je i pokazao koliko vrijedi Realu te je pokazao za što je sposoban ako klub čuva i dozira svoju desetku. Jednostavno, ne postoji igrač kao što je Modrić i Real bi pogriješio da ga pusti u lipnju iduće godine, kada mu istječe ugovor”, poručuje Marca najvećem klubu.

Zašto mora ostati?

Usput su podsjetili na svoje nedavne napise o tome da je Modrić čak spreman na smanjenje plaće i to sve samo da mu Real ponudi novi ugovor, ugovor koji mu garantira umirovljenje u dresu madridskog kluba. Izvukli su i njegovu nedavnu izjavu za FourFourTwo u kojoj je Modrić govorio o budućnosti.

“Imam još jednu sezonu s Realom i onda ćemo vidjeti što će biti dalje. Osjećam se dobro i želim igrati još par sezona. Gdje? Vidjet ćemo. Iskreno, nisam puno razmišljao o tome. Fokusiran sam na Real i to mi je jedini cilj. Kada to riješimo, sjest ću s upravom i naći rješenje za sve. U Realu sam osam divnih godina, tijekom kojih sam stvorio sjajan odnos sa svima u klubu. Što god da se dogodi, neće biti nikakvih problema”, navodi Marca Modrićeve izjave.

No, zatim su ponovo istaknuli koliko je Modrić važan Zinedineu Zidaneu i zašto bi ga trebali ostaviti.

“Modrić je i u El Clasicu dokazao da bez obzira na to je li prvotimac ili rezerva, on je iznimno koristan igrač Zidaneu, kojem konstantno pokazuje svoju veliku vrijednost, talent i kvalitetu, koje su mu prije samo dvije godine donijele Zlatnu loptu. U normalnim okolnostima obje strane bi se našle puno prije kraja sezone i potpisale novi ugovor. Ipak, Modriću je 35 godina i svjestan je da će mu idući ugovor, u Madridu ili u drugom klubu, biti posljednji. On se nada da će ga potpisati za Real”, zaključuju Španjolci.

