MALDINI OTKRIO KOLIKO JE OPASAN COVID-19: Ima dosta problema zbog korone – ‘Prije sam to mogao, sada ne mogu’

Legendarni talijanski neogometaš, a danas operativac Milana, Paolo Maldini, među prvim je osobama iz talijanskog svijet sporta koji se zarazio opasnim koronavirusom. Uz njega, bolest je pokupio i njegov sin Daniel, a obojica su se, na svu sreću, oporavili.

Maldini je u razgovoru s Alexom Del Pierom, Francescom Tottijem i Javierom Zanettijem otkrio kako se osjeća nakon što je prebolio notorni COVID-19, bolest uzrokovanu koronavirusom.

“Otišao sam do teretane prvi put nakon svega i poslije deset minuta treninga bio sam mrtav, a razlog nije to što imam 52 godine”, rekao je Maldini, koji inače ne spada u rizičnu skupinu, no svejedno osjeća itekakve posljedice ove pošasti.