MAKSIMIR ĆE DANAS – GORJETI: Young Boyse čeka pakao; dinamovci zapalili navijače uoči utakmice godine

Na Maksimiru se očekuje nešto manje od 30 000 ljudi

Dinamo protiv Young Boysa od 21 sat na Maksimiru igra uzvratni susret playoffa Lige prvaka. Modri imaju aktivan rezultat iz Berna od 1-1 i veliku priliku izboriti elitno natjecanje. Nogometna groznica zavladala je Zagrebom, nakon dugo vremena Maksimir je rasprodan, karata od jučer poslijepodne više nema.

Znači, na Maksimiru se očekuje nešto manje od 30 000 ljudi. Sjajna je to vijest za dinamovce koji će tako imati jaku navijačku podršku. Liga prvaka u Zagrebu zaista bi bio sjajan nogometni doživljaj…

Europska liga također zanimljivo natjecanje

Naravno, neće se ništa posebno loše dogoditi i ako Dinamo ne uspije. Europska je liga također zanimljivo i atraktivno natjecanje. Neki čak kažu da bi možda bilo i bolje za Modre da igraju u tom natjecanju jer bi u njemu bili konkurentniji, mogli bi osvajati bodove, možda čak i uhvatiti plasman u europsko proljeće, taj dugo nedosanjani san zagrebačkih navijača.

“Kako li me samo veseli što će stadion biti prepun naših navijača, uživat ćemo svake sekunde Imamo dobar rezultat iz prve utakmice, ali isto smo se tako uvjerili da su Young Boysi jaka momčad. No jaki smo i mi, ova je sezona sjajno krenula, želimo nastaviti u istom ritmu, pobjedničkom. Vjerujemo da možemo uhvatiti Ligu prvaka, da možemo biti dio europske nogometne kreme. Nema šanse da čuvamo 0-0. Mi želimo zabiti pogodak ili više njih, igrat ćemo na pobjedu, želimo oduševiti svoje navijače”, kazao je u razgovoru za Sportske novosti ponajbolji igrač plavih ove sezone, Španjolac Dani Olmo.

‘Nećemo igrati na 0-0’

Mario Gavranović je Švicarac, jako dobro poznaje tamošnji mentalitet. I on je pročitao izjave koje su stigle iz Berna. Young Boysi poručuju da u Maksimir dolaze pobijediti, neviđeni su optimisti što se tiče ove utakmice. Misle da su na Stade de Suisseu nesretno ispustili pobjedu.

“Nećemo sigurno igrati na 0-0! Dinamo nikad ne igra na neodlučeno, idemo po pobjedu. Radujemo se što ćemo, kako vidim, igrati pred punim tribinama, idemo odigrati dobru utakmicu i pokušati ući u Ligu prvaka”.

‘Svi smo spremni i maksimalno koncentrirani za Young Boyse’

Mislav Oršić nogometaš je koji je po dolasku u Dinamo ovog ljeta eksplodirao, postao je prava zvijezda, a bio je i jedan od junaka utakmice u Bernu, njegov pogodak donio je tu tako veliku nadu Dinamu. Nema sumnje, radi se o nogometašu koji može riješiti utakmicu…

“Svi smo spremni i maksimalno koncentrirani za Young Boyse. Ono što znam jest da sigurno nećemo igrati na 0-0, to bi bilo jako riskantno. Mi ćemo krenuti po trijumf pa ćemo vidjeti što će biti. Zaista me neizmjerno veseli što će biti mnogo navijača i odličan ugođaj na stadionu. Svi jedva čekamo da počne taj obračun sa Švicarcima. Iskreno, kad sam dolazio iz Južne Koreje u Maksimir, nisam mislio da će sve biti tako sjajno, tako lijepo. Ali sam o tome maštao! Razmišljao sam, samo da dobro igramo, da navijači napune Maksimir. Eto, san mi se ostvarilo, ovaj mi je Dinamo ostvario snove. Ovakva atmosfera prije utakmice za nas je ogroman motiv, motiv do neba. Baš se svi osjećamo nekako drukčije”, zaključio je Oršić.