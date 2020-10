MAKE HAJDUK GREAT AGAIN: Jakobušić želi Vatrene na Poljudu, zaustaviti kmečanje i smanjiti moć NO-a, ne želi da se misli da ‘ulica vodi klub’

Rekao je kako želi da reprezentacija igra na Poljudu, što ne znači da će on sjediti u loži s ljudima iz HNS-a. Hajduk će, kako kaže, pružiti sve reprezentaciji, pogotovo u ovim teškim vremenima i u trenutku kad je Maksimir u derutnom stanju

Lukša Jakobušić novi je predsjednik Hajduka, a, osim rekonstrukcije uprave i struke, najavio je i smanjenje moći Nadzornog odbora koji ga je i izabrao. napomenuo je i da Hajduk “svima ide na živce” jer nikako ne osvaja naslove prvaka.

“Želim moćan Hajduk, da vratimo dignitet Hajduku. U Hajduku ne smije biti podjela. Potrebno nam je jedinstvo. Mi prozivamo ovih dana naš odbor, predsjednika, Torcidu. Ja sam bio član Torcide i išao sam na gostovanja, ali ne želim govor mržnje. Vidjeli ste Torcidu, kad treba braniti domovinu, kad treba dati krv, prvi su. Svi mi volimo Hajduk, svatko ga na svom način doživljava. Navijači nam se rugaju, ali mislim da smo sad u fazi da nas svi žale. Najradije bi nam svi dali neki trofej da prestanemo kmečati. Svima idemo na živce. Silne borbe i podjele su nas dovele do ovoga”, rekao je Jakobušić.

Neće sjediti s ljudima iz HNS-a

Naglasio je kako želi promijeniti percepciju jer vlada mišljenje da “ulica vodi klub”, također, i smanjenje moći Nadzornog odbora koji ne bi trebao donositi odluke, već samo nadzirati njegove odluke.

“Način upravljanja nije dobar. Nadzorni odbor ne bi trebao dati suglasnost za nešto što predsjednik odlučuje. Vidjeli smo to na primjeru Jaira. Za NO je najbolje i da ne znaju da postoji. Funkcija im je da nadziru, a ne da upravljaju. Najveća moć im je da mogu izabrati i smijeniti predsjednika. NO će davati suglasnost onako kako treba. Treba nešto mijenjati i ja ću to mijenjati zbog Hajduka, a ne zbog mene. Percepcija je da ulica vodi klub jer je Torcida moćna, i neka je moćna. U klubu se boje i strah paralizira one koje donose odluke. Strah ih je što će tko reći i što će napisati”, rekao je Jakobušić.

Rekao je kako želi da reprezentacija igra na Poljudu, što ne znači da će on sjediti u loži s ljudima iz HNS-a. Hajduk će, kako kaže, pružiti sve reprezentaciji, pogotovo u ovim teškim vremenima i u trenutku kad je Maksimir u derutnom stanju.

“Ali to ne znači da ćemo piti i jesti s njima. Vas zanima hoćemo li sjediti u loži. Predsjednik Hajduka mora sjediti u loži na Poljudu. Ali ja nisam ni prije sjedio u loži pa neću ni prije. Bit ću na istoku. Dat ću ja njima svu podršku, ali institucija je institucija. Moramo spustiti tenzije s HNS-om. Ne moramo se voljeti, ali moramo se poštovati. Osobno bih volio da imamo dopredsjednika u HNS-u. Moramo se izboriti za svoja prava.”