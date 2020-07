MA OVAJ KLOPP JE STVARNO MANIJAK: Uzeo je naslov prvaka s Liverpoolom i onda u tri ujutro nazvao Alexa Fergusona

Klopp je veliki fan Fergusona, premda je ovaj bio menadžer Liverpoolova velikog rivala Man. Uniteda

Njemački strateg Jurgen Klopp proglašen je menadžerom godine u Premiershipu i to potpuno zasluženo. Osvojio je naslov prvaka s Liverpoolom nakon 30 godina čekanja i to s uvjerljivih 18 bodova prednosti pred moćnim Manchester Cityjem Pepa Guardiole.

Klopp je sada osvojio sve s Liverpoolom, Ligu prvaka, Premiership, Superkup i Svjetsko klupsko prvenstvo, ali ovaj mu je posljednji trofej nekako najdraži. Zbog toga je na dan kada je doznao daje prvak, Klopp odlučio nazvati Sir Alexa Fergusona kako bi ga obavijestio da je Liverpool uzeo titulu. Problem je samo u time što je zvao u pola četiri ujutro.

‘Oprostit ću mu’

Otkrio je to u nedavnoj izjavi Ferguson kada je komentirao Liverpoolovu sezonu. “Čak ću mu oprostiti što me zvao i probudio u 3:30 ujutro da mi kaže da je Liverpool prvak. Hvala ti na tome, ali zaslužio si. Svaka čast”, kazao je Ferguson.

Inače, Klopp je veliki fan Fergusona, premda je ovaj bio menadžer Liverpoolova velikog rivala Man. Uniteda, i to ne skriva.

“Znam da to nije baš najprimjerenije jer sam ja menadžera Liverpoola, ali divim mu se. Sjećam se, on je bio prvi britanski trener kojeg sam upoznao. Doručkovali smo zajedno, nisam siguran da li se sjeća, ali za mene je to bio kao da sam upoznao papu. Kliknuli smo odmah”, poručio je Klopp.